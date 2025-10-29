رد پیشنهاد پرسپولیس و سپاهان توسط فوق ستاره استقلال

به گزارش ایلنا، یاسر آسانی که در هفته‌های اخیر به چهره‌ای کلیدی در ترکیب استقلال تبدیل شده، در گفت‌وگویی کوتاه از پشت‌پرده انتقالش به این باشگاه سخن گفت. وینگر آلبانیایی استقلال فاش کرد پیش از عقد قرارداد رسمی، از دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان نیز پیشنهاد جدی دریافت کرده است اما تصمیم او از ابتدا مشخص بود.

آسانی گفت: «دل من با استقلال بود و از همان ابتدا می‌دانستم می‌خواهم برای این تیم بازی کنم.» این جمله کوتاه و صادقانه خیلی زود در میان هواداران استقلال بازتاب پیدا کرد و باعث افزایش محبوبیت او شد.

این بازیکن جوان با چهار گل زده تا پایان هفته جاری، بهترین گلزن استقلال در لیگ است و نقش مهمی در خط حمله تیم ساپینتو ایفا می‌کند. او علاوه بر توانایی گلزنی، با دوندگی بالا و تکنیک فردی مناسب توانسته نظم هجومی آبی‌ها را تقویت کند و نگاه کارشناسان را به خود جلب کند.

عملکرد آسانی باعث شده بسیاری از کارشناسان او را یکی از خریدهای موفق فصل بدانند. او حالا نه‌تنها به مهره‌ای تأثیرگذار در ترکیب استقلال تبدیل شده، بلکه نزد هواداران نیز جایگاهی ویژه پیدا کرده است.

