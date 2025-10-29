محرومیت داور سریآ پس از قضاوت جنجالی در دیدار ناپولی و اینتر
مائوریتسیو ماریانی، داور سریآ، پس از عملکرد جنجالی در دیدار حساس ناپولی و اینتر اعلام یک پنالتی بحثبرانگیز، از سوی رئیس کمیته داوران ایتالیا از قضاوت محروم شد و احتمال تنزل درجه او به سری بی وجود دارد.
به گزارش ایلنا، دیدار حساس ناپولی و اینتر در استادیوم دیگو آرماندو مارادونا با حواشی داوری فراوان همراه بود؛ مسابقهای که با پیروزی ۳ بر ۱ ناپولی به پایان رسید اما تصمیمات داوری، نقش مهمی در نتیجه نهایی داشت. ماریانی و کمکش، دانیله بیندونی، به دلیل اعلام پنالتی مشکوک و نادیده گرفتن خطای هند به سود اینتر، از قضاوت محروم شدند.
به گزارش «کوریره دلو اسپورت»، جیانلوکا روکی، رئیس کمیته داوران ایتالیا، از نحوه قضاوت در این بازی بهشدت خشمگین شده و بلافاصله پس از مسابقه دستور کنار گذاشتن این دو داور را صادر کرده است. اصلیترین صحنه جنجالی بازی مربوط به دقیقه ۳۳ و اعلام پنالتی به سود ناپولی بود که بسیاری از اعضای پنل داوری آن را برخوردی «بسیار جزئی» و غیرقابل اعلام پنالتی توصیف کردند.
در ادامه، داور مسابقه یک خطای هند واضح از سوی آلساندرو بوئونجورنو را نیز نادیده گرفت؛ اتفاقی که موجب عصبانیت شدید بازیکنان و کادر فنی اینتر شد. این اشتباهات باعث شد کمیته داوران ایتالیا، ماریانی را از قضاوت بازیهای سریآ کنار بگذارد و احتمال تنزل او به سری بی را نیز بررسی کند.
این تصمیم، بازتاب گستردهای در رسانههای ایتالیایی داشته و بحثهای زیادی را درباره عملکرد داوران و نحوه استفاده از VAR در مسابقات مهم سریآ به راه انداخته است.