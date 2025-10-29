پولیسیچ به اردوی تیم ملی آمریکا نرود

به گزارش ایلنا، باشگاه میلان از مائوریسیو پوچتینو، سرمربی تیم ملی فوتبال آمریکا خواسته است تا کریستین پولیسیچ را در فهرست بازی‌های دوستانه آینده این تیم مقابل پاراگوئه و اروگوئه قرار ندهد. به گزارش رسانه‌های ایتالیایی، مذاکرات میان میلان و فدراسیون فوتبال آمریکا در جریان است و در صورت عدم معافیت کامل، میلان می‌خواهد حداقل برای بازی دوم در نیوجرسی به پولیسیچ استراحت داده شود.

این درخواست به دنبال مصدومیت همسترینگ پای راست پولیسیچ در دیدار دوستانه تیم ملی آمریکا برابر استرالیا مطرح شده است. پیش‌بینی اولیه پزشکان سه هفته دوری از میادین بود، اما روند بهبودی این بازیکن سریع‌تر از انتظار پیش می‌رود. او قطعاً دیدار برابر آتالانتا را از دست خواهد داد، اما احتمال دارد برای دیدار مقابل رم یا در نهایت پارما به ترکیب تیم بازگردد.

ماسیمیلیانو آلگری، سرمربی میلان، بازگشت پولیسیچ را کلید حل مشکلات هجومی تیم می‌داند. او مدت‌هاست به دنبال استفاده هم‌زمان از پولیسیچ و رافائل لئائو در خط حمله است اما مصدومیت‌های متوالی مانع تحقق این برنامه شده است. از طرفی روابط پرتنش آلگری با سانتیاگو خیمنس، مهاجم مکزیکی تیم نیز فشار مضاعفی را بر او وارد کرده است.

پولیسیچ پیش از مصدومیت با ثبت چهار گل و دو پاس گل در شش بازی، یکی از بهترین بازیکنان میلان بود. او در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: «چند هفته سختی را پشت سر گذاشتم اما روند بهبودم عالی پیش می‌رود و مشتاقم هرچه زودتر برگردم.»

میلان امیدوار است با ماندن این بازیکن در کمپ تمرینی و عدم اعزام او به اردوی تیم ملی، روند درمان و آماده‌سازی‌اش تسریع شود تا در دربی دلا مادونینا برابر اینتر با ترکیب کامل به میدان برود. این دیدار نقش مهمی در تعیین مسیر قهرمانی در سری‌آ خواهد داشت.

