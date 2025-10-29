اسپالتی گزینه نخست نیمکت بیانکونری

به گزارش ایلنا، این تصمیم در حالی گرفته شد که باشگاه تورینی در سال‌های اخیر با بی‌ثباتی فنی مداوم روبه‌رو بوده و حالا لوچانو اسپالتی به عنوان جدی‌ترین گزینه جانشینی مطرح شده است.

ناکامی یوونتوس در هفته هشتم سری‌آ مقابل لاتزیو، آخرین فرصت ایگور تودور برای حفظ نیمکت این تیم را از بین برد. شکست یک بر صفر مقابل تیم مائوریتسیو ساری، در ادامه روند ناامیدکننده‌ای بود که طی آن بیانکونری در هشت بازی متوالی طعم پیروزی را نچشید و در چهار دیدار آخر حتی موفق به گلزنی هم نشد؛ آماری که یادآور رکورد تاریخی سال ۱۹۹۱ بود.

یوونتوس پس از پیروزی پرگل ۴ بر ۳ مقابل اینتر در دربی ایتالیا، وارد سراشیبی سقوط شد و سه شکست پیاپی مقابل کومو، رئال مادرید و لاتزیو، پایان کار تودور را رقم زد. سرمربی کروات که فصل گذشته تیم را به سهمیه لیگ قهرمانان رسانده بود، هیچ‌گاه نتوانست یوونتوس را به تیمی در قامت قهرمان اسکودتو تبدیل کند.

در یک دهه اخیر، یوونتوس از ثبات و اقتدار سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ فاصله گرفته و در باتلاق تغییرات پیاپی فرو رفته است. پس از ساری، پیرلو، آلگری و تیاگو موتا، حالا تودور پنجمین سرمربی‌ای است که نتوانسته پروژه قهرمانی یووه را احیا کند.

طبق گزارش رسانه‌های ایتالیایی، ماسیمو برامبیلا، سرمربی تیم جوانان باشگاه، به‌طور موقت هدایت یوونتوس را در دیدار مقابل اودینزه برعهده خواهد داشت تا باشگاه گزینه نهایی خود را انتخاب کند.

براساس گزارش جان‌لوکا دی‌مارتزیو، لوچانو اسپالتی سرمربی پیشین تیم ملی ایتالیا، گزینه اصلی یوونتوس برای جانشینی تودور محسوب می‌شود. اسپالتی ۶۶ساله که سابقه هدایت رم، اینتر و ناپولی را دارد، به دلیل تجربه و تسلط تاکتیکی مورد توجه مدیران تورینی قرار گرفته است. در همین حال، فابریتزیو رومانو نیز خبر داده است که نام رافائله پالادینو، سرمربی پیشین فیورنتینا و بازیکن سابق یووه، نیز در فهرست گزینه‌ها دیده می‌شود.

یوونتوس در حالی به دنبال سرمربی جدید است که بی‌ثباتی چند فصل اخیر، چالش اصلی پروژه بازگشت به دوران اوج محسوب می‌شود و انتخاب گزینه‌ای کارآمد می‌تواند مسیر این باشگاه را برای فصل‌های آینده تعیین کند.

انتهای پیام/