پیروزی حسابشده رئال مادرید در الکلاسیکو؛
شب شوکآور فلیک و خاموشی ستارههای بارسلونا
رئال مادرید در شرایطی بارسلونا را با نتیجه ۲ بر ۱ در الکلاسیکوی حساس نوامبر شکست داد که نمایش تاکتیکی ژابی آلونسو، درخشش جود بلینگام و مهار کامل لامین یامال، تصویری متفاوت از رویاروییهای اخیر دو تیم رقم زد. این پیروزی نهفقط در نتیجه، بلکه در نمایش فنی، برتری کامل رئال را به نمایش گذاشت.
به گزارش ایلنا، تجربه چهار شکست پیاپی مقابل بارسلونا در سالهای اخیر، باعث شده بود بسیاری انتظار دیداری پراتفاق و دشوار برای رئال مادرید داشته باشند، اما آنچه در زمین رقم خورد، حکایت از تسلط کامل شاگردان ژابی آلونسو داشت. رئال مادرید با برتری ۲ بر ۱ در نوکمپ، فاصله پنجامتیازی خود را در صدر جدول حفظ کرد و در عین حال شکلی جدید از کنترل و بلوغ تاکتیکی را به نمایش گذاشت.
هوشمندی آلونسو در ترکیب اولیه، مهمترین نقطه قوت رئال در این مسابقه بود. سرمربی جوان با استفاده از ادواردو کاماوینگا در سمت راست خط حمله و افزایش برتری عددی در میانه میدان، دست بارسلونا را در فاز تهاجمی بست. این تغییر غیرمنتظره باعث شد بلینگام و گولر آزادی عمل بیشتری در یکسوم نهایی داشته باشند و زمینهساز گل نخست شوند؛ جایی که بلینگام بدون فشار دفاعی، پاس طلایی خود را برای امباپه فرستاد تا فوقستاره فرانسوی برای دوازدهمین بار در دوران بازیاش دروازه بارسلونا را باز کند.
بلینگام با یک نمایش درخشان، یادآور بازیهای اسطورهای خود در فصل گذشته شد؛ ستارهای که علاوه بر اثرگذاری مستقیم روی هر دو گل تیمش، ریتم میانه زمین را در اختیار داشت و پس از بازگشت از مصدومیت، پاسخ قاطعانهای به تردیدها داد.
در مقابل، لامین یامال که بسیاری از او انتظار درخشش داشتند، شب بسیار سختی را تجربه کرد. برخورد روانی ناشی از سوتهای هواداران رئال و مهار بینقص آلوارو کارراس باعث شد این پدیده ۱۸ساله عملاً خاموش شود. یامال که پیش از مسابقه حرفهای جنجالی زده بود، در طول بازی نه جسارت همیشگی را داشت و نه توانست گرهی از کار تیمش باز کند.
بارسلونا در نیمه دوم هیچ تهدید جدیای برای دروازه رئال ایجاد نکرد و تصمیمات هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، به وضوح تحت تأثیر چینش هوشمندانه آلونسو قرار گرفت. مصدومیت ستارگان بارسا، افت روحی تیم و نبود واکنش تاکتیکی مناسب باعث شد بلوگرانا در حساسترین بازی فصل، تیمی کمخطر و بیبرنامه نشان دهد.
این شکست، فاصله دو تیم را به پنج امتیاز رساند و فلیک را در موقعیتی دشوار قرار داد؛ موقعیتی که نشان میدهد بارسلونا فاصلهای معنادار با فرم قدرتمند فصل گذشته دارد. در مقابل، رئال مادرید با یک نمایش بالغ و حسابشده، نشان داد آماده حفظ صدرنشینی و انتقام شکستهای گذشته است.