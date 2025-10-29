احضار بارسلونا به دادگاه در پرونده نگریرا
باشگاه بارسلونا از سوی دادگاه برای ادای توضیحات در خصوص پرونده نگریرا احضار شد. قاضی پرونده این باشگاه را به عنوان متهم معرفی کرده و قرار است النا فورت، نایبرئیس باشگاه، ۲۷ ژانویه در دادگاه حاضر شود.
به گزارش ایلنا، در ادامه روند رسیدگی قضایی به پرونده موسوم به «نگریرا»، دادگاه اسپانیا باشگاه بارسلونا را به عنوان یکی از متهمان احضار کرد. بر اساس اعلام رسمی، النا فورت، نایبرئیس و نماینده رسمی باشگاه، باید روز ۲۷ ژانویه در جلسه دادگاه حضور یابد. همچنین سایر چهرههای مرتبط از جمله خوان گاسپارت و ریکاردو سگورا نیز برای ارائه شهادت در تاریخ ۶ فوریه فراخوانده شدهاند. پیشتر نیز ساندرو روسل و جوزپ ماریا بارتومئو در ۱۸ سپتامبر در دادگاه حاضر شده بودند.
در دستور قاضی پرونده، از باشگاه خواسته شده نسخههای اصلی قرارداد با شرکتهای Negreira Dasnil 95 SL و Nilsad SCP ارائه شود. این قراردادها مربوط به پرداختهایی برای خدمات مشاوره داوری در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ هستند. طبق اطلاعات منتشرشده از سوی دستگاه قضایی، این پرداختها با مبلغی حدود ۷.۳ میلیون یورو بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ به خوزه ماریا انریکس نگریرا و پسرش صورت گرفته است.
پرونده نگریرا همچنان یکی از مهمترین و پرحاشیهترین پروندههای تاریخ فوتبال اسپانیا محسوب میشود و احضار رسمی بارسلونا به دادگاه، مرحلهای تازه در مسیر رسیدگی قضایی آن به شمار میآید.