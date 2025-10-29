قضاوت پیام حیدری در لیگ قهرمانان آسیا سطح دو قطعی شد

به گزارش ایلنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار فهرست رسمی داوران هفته آینده مسابقات سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا، از قضاوت پیام حیدری در یکی از دیدارهای گروه H خبر داد. بر این اساس، مسابقه بین تیم‌های پوهانگ استیلرز کره جنوبی و پاتوم تایلند روز پنجشنبه ۶ آذرماه در شهر پوهانگ برگزار می‌شود و حیدری داور وسط این بازی خواهد بود.

همچنین فرهاد فرهادپور و علی احمدی به عنوان کمک‌های داوری در کنار حیدری قضاوت می‌کنند و امیر عرب براقی نیز به عنوان داور چهارم در این دیدار حضور خواهد داشت. طبق اعلام AFC، ناظر داوری این مسابقه از ژاپن و نماینده رسمی دیدار از ویتنام انتخاب شده است.

این انتصاب در حالی صورت می‌گیرد که داوران ایرانی در سال‌های اخیر حضوری پررنگ در رقابت‌های آسیایی داشته‌اند و قضاوت در چنین دیدارهایی فرصت مهمی برای تداوم حضور در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود.

