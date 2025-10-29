خبرگزاری کار ایران
برگزاری نشست هماهنگی سازمان لیگ با محوریت رفع ناهماهنگی‌های VAR

برگزاری نشست هماهنگی سازمان لیگ با محوریت رفع ناهماهنگی‌های VAR
نشست هماهنگی و هم‌اندیشی لیگ برتر فوتبال با محور بررسی روند برگزاری مسابقات، عملکرد داوران و سامانه VAR برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این جلسه بر ضرورت رفع ناهماهنگی‌های فنی میان صدا و سیما و سیستم کمک‌داور ویدیویی تأکید و تصمیماتی برای بهبود روند اجرایی مسابقات اتخاذ شد.

روز سه‌شنبه نشست هماهنگی و هم‌اندیشی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با حضور محمدرضا کشوری‌فرد دبیر سازمان لیگ، حجت‌الله بهمنی مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی، امیرحسین روشنک مسئول برگزاری لیگ برتر، دانیال مرادی مسئول دپارتمان داوری، محسن حکیم رئیس دپارتمان VAR و علیرضا وهابی مسئول رسانه سازمان لیگ برگزار شد.

در این نشست، روند برگزاری مسابقات لیگ، وضعیت داوری و عملکرد سیستم کمک‌داور ویدیویی (VAR) مورد ارزیابی قرار گرفت. یکی از محورهای اصلی جلسه، بررسی تأخیر یازده دقیقه‌ای آغاز دیدار چادرملو اردکان و خیبر خرم‌آباد در هفته هشتم بود. بررسی‌ها نشان داد این تأخیر به دلیل ناهماهنگی فنی میان صدا و سیما و سیستم سینک دوربین‌ها با VAR رخ داده است.

کشوری‌فرد در ابتدای جلسه با تأکید بر تلاش سازمان لیگ برای حفظ نظم در مسابقات گفت: «فصل جاری با حداقل تأخیر و تغییر آغاز شد و باید از همکاری هیأت‌های استانی، باشگاه‌ها و داوران قدردانی کرد. استفاده از فناوری VAR موجب کاهش چالش‌ها شده و هدف ما پوشش کامل همه مسابقات با این سیستم است.»

محسن حکیم، رئیس دپارتمان VAR نیز توضیح داد: «در این اتفاق، هیچ قصوری از سوی داوران یا عوامل برگزاری وجود نداشت و مشکل صرفاً فنی و مربوط به صدا و سیما بود.» دانیال مرادی نیز با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد برای داوران VAR گفت: «اکنون تعداد داوران واجد شرایط در وضعیت مناسبی است و از نظر نیروی انسانی کمبودی وجود ندارد.»

در ادامه، حجت‌الله بهمنی بر اهمیت اطلاع‌رسانی شفاف درباره عملکرد داوران و فناوری VAR تأکید کرد و گفت: «راه‌اندازی VAR در شرایط تحریم‌ها حاصل پیگیری‌های مستمر آقای تاج بود. اطلاع‌رسانی صحیح می‌تواند درک عمومی از این فرآیند را افزایش دهد و حمایت هواداران را تقویت کند.»

در پایان جلسه مقرر شد نشست‌های مشترک سازمان لیگ با دپارتمان‌های داوری و VAR به صورت ماهانه برگزار شود. همچنین با ارسال نامه‌ای رسمی به صدا و سیما و مراکز استانی، پروتکل‌های بین‌المللی همکاری یادآوری خواهد شد تا از تکرار ناهماهنگی‌ها جلوگیری شود. طبق مصوبه جلسه، عوامل فنی صدا و سیما موظفند حداقل سه ساعت و نیم پیش از آغاز مسابقه در ورزشگاه حضور یابند.

همچنین از همکاری مناسب صدا و سیمای استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان و فارس در اجرای صحیح این سیستم قدردانی شد.

