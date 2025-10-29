مذاکره اولیه فدراسیون فوتبال ایران با الجزایر برای دیدار دوستانه

به گزارش ایلنا، برنامه دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی فروردین‌ماه ۱۴۰۵ ممکن است با تغییراتی همراه شود. هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال، پیش‌تر اعلام کرده بود که مذاکرات اولیه با چند کشور اروپایی برای برگزاری دیدارهای دوستانه آغاز شده و بازی با دو تیم مطرح قاره اروپا در دستور کار قرار دارد. به گفته او، این برنامه پس از قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ در آذرماه نهایی خواهد شد.

با این حال، منابع آگاه از تغییر در مسیر مذاکرات خبر داده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها، فدراسیون فوتبال ایران از طریق وزارت امور خارجه در حال انجام مکاتبات اولیه با فدراسیون فوتبال الجزایر است تا در صورت رسیدن به توافق نهایی، یک دیدار تدارکاتی میان دو تیم در فیفادی فروردین‌ماه برگزار شود.

هرچند تاکنون هیچ‌یک از طرفین این خبر را به‌طور رسمی تأیید نکرده‌اند، اما منابع نزدیک به فدراسیون از پیشرفت مثبت در روند مذاکرات خبر می‌دهند. الجزایر که در حال حاضر در رتبه ۳۵ رده‌بندی فیفا قرار دارد و صعودش به جام جهانی ۲۰۲۶ تقریباً قطعی است، یکی از قدرت‌های فوتبال قاره آفریقا محسوب می‌شود. حضور بازیکنان سرشناسی چون ریاض محرز، الکسیس گندوز و لوکا زیدان این تیم را به رقیبی ارزشمند برای تیم ملی ایران تبدیل کرده است.

ایران پیش از این نیز در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ یک دیدار تدارکاتی با الجزایر برگزار کرده بود و تجربه همکاری فوتبالی میان دو کشور وجود دارد. همین سابقه، احتمال برگزاری دیدار مجدد را افزایش داده است. با این وجود، تا زمان اعلام رسمی از سوی فدراسیون فوتبال ایران یا الجزایر، این موضوع در سطح گمانه‌زنی باقی خواهد ماند.

