خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مذاکره اولیه فدراسیون فوتبال ایران با الجزایر برای دیدار دوستانه

مذاکره اولیه فدراسیون فوتبال ایران با الجزایر برای دیدار دوستانه
کد خبر : 1706438
لینک کوتاه کپی شد.

در حالی که پیش‌تر فدراسیون فوتبال از برنامه‌ریزی برای دیدار با تیم‌های اروپایی در فیفادی فروردین ۱۴۰۵ خبر داده بود، شنیده‌ها حاکی از تغییر رویکرد و تمرکز بر برگزاری یک مسابقه تدارکاتی با تیم ملی الجزایر است. منابع نزدیک به فدراسیون از پیشرفت مذاکرات اولیه میان دو کشور خبر داده‌اند.

به گزارش ایلنا، برنامه دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی فروردین‌ماه ۱۴۰۵ ممکن است با تغییراتی همراه شود. هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال، پیش‌تر اعلام کرده بود که مذاکرات اولیه با چند کشور اروپایی برای برگزاری دیدارهای دوستانه آغاز شده و بازی با دو تیم مطرح قاره اروپا در دستور کار قرار دارد. به گفته او، این برنامه پس از قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ در آذرماه نهایی خواهد شد.

با این حال، منابع آگاه از تغییر در مسیر مذاکرات خبر داده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها، فدراسیون فوتبال ایران از طریق وزارت امور خارجه در حال انجام مکاتبات اولیه با فدراسیون فوتبال الجزایر است تا در صورت رسیدن به توافق نهایی، یک دیدار تدارکاتی میان دو تیم در فیفادی فروردین‌ماه برگزار شود.

هرچند تاکنون هیچ‌یک از طرفین این خبر را به‌طور رسمی تأیید نکرده‌اند، اما منابع نزدیک به فدراسیون از پیشرفت مثبت در روند مذاکرات خبر می‌دهند. الجزایر که در حال حاضر در رتبه ۳۵ رده‌بندی فیفا قرار دارد و صعودش به جام جهانی ۲۰۲۶ تقریباً قطعی است، یکی از قدرت‌های فوتبال قاره آفریقا محسوب می‌شود. حضور بازیکنان سرشناسی چون ریاض محرز، الکسیس گندوز و لوکا زیدان این تیم را به رقیبی ارزشمند برای تیم ملی ایران تبدیل کرده است.

ایران پیش از این نیز در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ یک دیدار تدارکاتی با الجزایر برگزار کرده بود و تجربه همکاری فوتبالی میان دو کشور وجود دارد. همین سابقه، احتمال برگزاری دیدار مجدد را افزایش داده است. با این وجود، تا زمان اعلام رسمی از سوی فدراسیون فوتبال ایران یا الجزایر، این موضوع در سطح گمانه‌زنی باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ