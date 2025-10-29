فشار بیسابقه روی تنها زمین آماده تهران
با تداوم تعطیلی یا مشکلات زیرساختی ورزشگاههای پایتخت، ورزشگاه شهدای شهرقدس به تنها میزبان اصلی دیدارهای استقلال، پرسپولیس و پیکان تبدیل شده است؛ شرایطی که استفاده مداوم از یک زمین چمن طبیعی را به مرحله بحرانی رسانده و زنگ خطر فرسایش آن را به صدا درآورده است.
به گزارش ایلنا، بحران کمبود ورزشگاه در تهران به مرحلهای رسیده که عملاً تمام برنامهریزیهای سازمان لیگ برای میزبانی تیمهای تهرانی به ورزشگاه شهدای شهرقدس وابسته شده است. با ادامه روند ناآماده بودن ورزشگاه آزادی، کیفیت پایین چمن تختی و محدودیتهای امنیتی پاس قوامین، سه تیم تهرانی لیگ برتر در هفتههای اخیر بازیهای خانگی خود را در شهرقدس برگزار کردهاند.
در همین راستا، با توافق میان باشگاه پیکان و شهرداری شهرقدس، بازیهای خانگی این تیم نیز به جمع برنامههای ورزشگاه شهدای شهرقدس اضافه شده است. بر اساس برنامه اعلامی سازمان لیگ، استقلال روز پنجشنبه در این ورزشگاه میزبان آلومینیوم خواهد بود و تنها یک روز بعد، پیکان به مصاف فجرسپاسی میرود.
کارشناسان اما نسبت به تداوم این روند هشدار دادهاند. طبق استانداردهای فیفا، زمینهای چمن طبیعی پس از هر بازی نیاز به چند روز استراحت دارند تا تراکم و سلامت بافت گیاه حفظ شود. نبود فناوریهای نگهداری مدرن مانند نور مصنوعی و تهویه زیرسطحی در شهرقدس باعث شده تا فشار مضاعف روی زمین، خطر افت شدید کیفیت چمن را افزایش دهد. تجربه سالهای گذشته در ورزشگاههایی چون آزادی، نقش جهان و فولاد آرهنا نیز نشان داده که فرسایش چمن، روندی سریع و غیرقابل بازگشت خواهد بود.
اگر سازمان لیگ و اداره کل ورزش استان برای این بحران برنامه مشخصی نداشته باشند، بهزودی تنها زمین قابل استفاده پایتخت نیز از دسترس خارج خواهد شد؛ موضوعی که میتواند برنامه برگزاری مسابقات لیگ برتر را با اختلال جدی مواجه کند.