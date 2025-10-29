نشست کمیسیون نظارت با محوریت آمادهسازی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد
در صد و چهاردهمین نشست تخصصی کمیسیون نظارت بر عملکرد فدراسیونها که صبح سهشنبه به ریاست وزیر ورزش برگزار شد، برنامههای آمادهسازی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور پرقدرت در جام جهانی ۲۰۲۶ مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، در این جلسه، گزارش جامعی از مسیر صعود، اردوها و دیدارهای تدارکاتی پیشرو ارائه و بر حمایت کامل وزارت ورزش از برنامههای فدراسیون تأکید شد.
صبح سهشنبه ششم آبانماه، صد و چهاردهمین نشست کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیونهای ورزشی با حضور وزیر ورزش و جوانان و جمعی از مدیران ارشد ورزشی کشور برگزار شد. محور اصلی این جلسه، بررسی برنامههای فنی، اجرایی و مدیریتی تیم ملی فوتبال در مسیر آمادهسازی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ بود.
در آغاز جلسه، نمایندگان دفتر نظارت و برنامهریزی وزارت ورزش و جوانان به همراه امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، گزارشی از روند صعود ایران به جام جهانی و برنامه اردوها و مسابقات تدارکاتی ارائه کردند. سعید الهویی، مربی تیم ملی نیز با تشریح سازوکار انتخاب بازیکنان و استفاده از فناوریهای نوین در ارزیابی فنی، وضعیت کنونی تیم ملی را از منظر فنی و تحلیلی تشریح کرد.
در ادامه، مهدی تاج رئیس و مهدی محمدنبی نایبرئیس فدراسیون فوتبال به ارائه گزارشی درباره هماهنگیهای اجرایی و مدیریتی پرداختند. وزیر ورزش و جوانان نیز در این نشست ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه فدراسیون و کادر فنی گفت: «صعود زودهنگام تیم ملی به جام جهانی، دستاوردی ارزشمند برای فوتبال ایران است و وزارت ورزش از تداوم مسیر آمادهسازی تیم ملی حمایت کامل خواهد کرد.» او همچنین بر ضرورت تمرکز بر موفقیت ملی و بیتوجهی به حاشیههای رسانهای تأکید کرد.
یکی دیگر از محورهای مهم جلسه، بررسی برنامههای تیم ملی امید بود. با توجه به برگزاری رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در دیماه سال جاری و بازیهای آسیایی ناگویا در شهریور آینده، وزیر ورزش خواستار پشتیبانی ویژه فدراسیون از تیم امید شد.
امیر قلعهنویی نیز در سخنانی با اشاره به هماهنگی میان تیمهای بزرگسالان و امید گفت: «برنامهریزیها به گونهای انجام شده که تیم امید نیز همواره در اولویت قرار داشته باشد و از حمایت کامل کادر فنی تیم ملی برخوردار است.»
این نشست که سومین جلسه کارشناسی مرتبط با فدراسیون فوتبال در چارچوب کمیسیون نظارت محسوب میشود، با حضور مسئولان ارشد وزارت ورزش، مدیران فوتبال کشور و اعضای فدراسیون برگزار شد. از جمله حاضران میتوان به سید مناف هاشمی، فریبا محمدیان، محمدرضا داورزنی، علی رغبتی، علی کفاشیان، مهدی تاج، امیر قلعهنویی، مهدی محمدنبی، حیدر بهاروند، فریده شجاعی، هدایت ممبینی و محمدرضا عابدی محزون اشاره کرد.
نشست دیروز نشان داد همکاری نزدیک وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال، نقشی کلیدی در آمادهسازی مطلوب تیم ملی برای حضور قدرتمند در جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد داشت.