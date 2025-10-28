خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل سابق استقلال درگذشت

احمد سعادتمند، مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال و از مدیران باسابقه ورزش ایران، پس از مدتی مبارزه با بیماری سرطان، دار فانی را وداع گفت.

به گزارش ایلنا،  احمد سعادتمند، مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال و باشگاه بانک سرمایه، ساعتی پیش در سن ۶۱  سالگی درگذشت. وی مدتی به دلیل ابتلا به بیماری سرطان در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری بود.

سعادتمند که سابقه مدیریت در حوزه های مختلف ورزش را در کارنامه داشت، در سال ۱۳۹۹ برای مدتی سکان مدیریت باشگاه استقلال را در دست گرفت. او در دوران فعالیت خود همواره از چهره‌های شناخته‌شده در مدیریت ورزشی کشور بود.

زنده‌یاد احمد سعادتمند هنگام درگذشت ۶۱ سال داشت.

