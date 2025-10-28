پیمان حدادی: قصد قطع همکاری با هاشمیان نداشتیم
سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس در واکنش به صحبتهای اخیر وحید هاشمیان گفت تصمیم تغییر کادرفنی پس از بازی با خیبر گرفته شد، اما هدف هیئتمدیره خداحافظی محترمانه با سرمربی سابق سرخپوشان بوده است.
به گزارش ایلنا، پیمان حدادی، سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس، درباره دلایل جدایی وحید هاشمیان از نیمکت سرخپوشان اظهار کرد: انتظار داشتیم کار را با آقای هاشمیان ادامه دهیم، اما به دلیل نتایج اخیر و نارضایتی هواداران و سهامداران، پس از بازی با خیبر تصمیم به تغییر کادرفنی گرفتیم. با این حال تلاش ما این بود که این خداحافظی در فضایی مثبت و با تشویق هواداران انجام شود.
او با اشاره به زمان تصمیمگیری درباره تغییرات فنی گفت: بعد از استعفای آقای درویش، دو تصمیم گرفتیم؛ پذیرش استعفا و تغییر کادرفنی. با این حال، هدف ما ایجاد شرایطی برای خداحافظی محترمانه با آقای هاشمیان بود. اگر هم دلخوری وجود دارد، من از ایشان عذرخواهی میکنم.
حدادی ادامه داد: آقای هاشمیان یکی از سرمایههای پرسپولیس است و نباید کاری کنیم که چهرههای ارزشمند باشگاه با دلخوری جدا شوند. حتی به ایشان پیشنهاد همکاری در پستهای مدیریتی یا فنی دیگر دادهایم، از جمله نقش مشاور هیئتمدیره یا طراحی ساختار فنی شبیه باشگاههای آلمانی.
سرپرست مدیرعاملی پرسپولیس درباره نتایج تیم نیز گفت: ضعف نتایج فقط به کادرفنی مربوط نیست. همه، از بازیکنان تا مدیران، در این شرایط سهیم هستند. هدف ما تغییر در نوع همکاری با آقای هاشمیان بود، نه قطع کامل آن.
او در پایان تأکید کرد: از یک ماه قبل نگرانیهایی درباره روند تیم داشتیم و در جلسات با آقای هاشمیان درباره عملکرد تیم صحبت شد. ایشان اخلاقمدارانه رفتار کردند و ما هم برای آینده او آرزوی موفقیت داریم.