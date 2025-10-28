اولین واکنش پژمان جمشیدی به پرونده جنجالی

به گزارش ایلنا، پس از پرونده قضایی اخیر و تودیع وثیقه، پژمان جمشیدی، بازیگر سینما و بازیکن سابق فوتبال، امروز به خارج از کشور سفر کرد تا با خانواده‌اش دیدار کند. او پس از آزادی، تا کنون درباره حوادث رخ داده سکوت اختیار کرده بود.

در این استوری آمده است:

سلام خدمت مردم خوب و شریف کشورم در هر کجای جهان که هستید.

با نهایت احترام و عشق

با اینکه سالهاست از فضای مجازی دور هستم فقط و فقط و فقط به احترام شما عزیزان لازم دیدم که از این طریق در رابطه با تهمت کثیفی که به من زده شده ، نه برای دفاع از خود که هرگز نیاز نمیبینم چون من عادت کردم با سکوت واقعیات بکم ، بلکه میخوام توضیحی در رابطه با تهمتی که به من زده شده و به دلیل اینکه اسم بنده کامل در اون قید شده اینجا خدمتتون عرض کنم.

نکته اولی که باید بگم این که این موضوع یک مسئله حقوقی است. دستگاه محترم قضایی در حال رسیدگی به پرونده است تا صدور حکم نهایی من صبور و در عین حال مطیع قانون هستم. خواسته ام از شما هم اینه که به احترام قانون ، این امر رو رعایت کنید و صبر داشته باشید.

نکته دوم درباره مصاحبه اخیری است که شخص شاکی و مادر محترمشون انجام دادن با صراحت و با قسم به دونه های خاک مادرم همه داستان بیان شده ساختگی و کذب محض است ، از داستان کثیف داخل منزل من تا نتیجه پزشکی قانونی که تمامیه نتایج پزشکی قانونی در پرونده موجوده دقیقا خلاف آن چیزی که به دروغ مدعی شدن . و من بنظرم انقدر غیر واقعی بودن این مصاحبه واضح و مبرهنه که نیازی به توضیح بیشتر نمیبینم بخصوص که حالا این پرونده یک پرونده قضایی است و بنده خودمو مجاز به توضیح بیشتر نمیبینم

نکته آخر اینکه من تمام اقوام درجه یک ام پدرم برادرم، خواهرم و بچه هاشون خارج از ایران زندگی میکنند. نزدیک به ده ساله بخاطر فقط سینما نتونستم برم و ببینمشون. واجبترین وظیفم الان اینه که بعد از این داستانها برم دستبوسی پدر عزیزم و مستقیم تو چشمشون بگم که این داستانهای دروغ و ساختگی به اون شکلی که من رو متهم کردند نبوده و پسرش همون انسانیه که توقع داره

من به طور قانونی از کشور خارج شدم اونم برای مدت کوتاهی تا خانواده ام رو ببینم . ولی خیلی زود بر میکردم جایی که خاکش ، مردمش و تمام هست و نیستش دوست دارم و میپرستم خواستم اینم بگم که شما عزیزان بدونید چرا رفتم و شک نداشته باشید که من تا زنده ام خونه و خاکم با تمام دنیا عوض نمیکنم.

در نهایت من مطیع قانون کشورم هستم و مطیع دستورات دستگاه محترم قضایی هر زمان که دستور بدند و من رو احضار کنند من پیروی خواهم کرد .

خیلی دوستون دارم . آرزوم اینه که یک روز بتونم با آرامش بیشتر باهاتون بگم و بخندم. و فراموش نکنید من مرکم روزیه که جلوی مردم کشورم شرمنده بشم و هرگز به لطف آفریدگار اون روز تا ابد نخواهد اومد.

فرزند کوچک شما

پژمان

