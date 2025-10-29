آیا هاشمینسب به کادر فنی ساپینتو میپیوندد؟
نام مهدی هاشمینسب، پیشکسوت باشگاه استقلال و دستیار سابق جواد نکونام، بار دیگر در ارتباط با بازگشت به کادر فنی آبیپوشان مطرح شده است، هرچند تاکنون تماس رسمی از سوی باشگاه صورت نگرفته است.
به گزارش ایلنا، مهدی هاشمینسب که در لیگ بیستوسوم بهعنوان دستیار جواد نکونام در استقلال فعالیت داشت، پس از پایان فصل از کادر فنی جدا شد. در ماههای بعد، تلاشهایی برای بازگرداندن او به استقلال انجام شد، اما به دلیل برخی مشکلات و شرایط خاص، این همکاری مجدد شکل نگرفت.
هاشمینسب طی این مدت، به دلیل توان فنی و نزدیکی به بازیکنان، همواره از گزینههای محبوب برای بازگشت به استقلال محسوب میشد. با جدایی جواد نکونام، روند مذاکرات با او متوقف شد و هاشمینسب مسیر حرفهای متفاوتی را انتخاب کرد.
در تابستان امسال، او بهعنوان دستیار مسعود شجاعی در تیم صنعت نفت آبادان مشغول شد، اما حضورش در این تیم کوتاهمدت بود و پس از چند هفته از این باشگاه جدا شد.
در روزهای اخیر، شایعاتی درباره احتمال بازگشت هاشمینسب به کادر فنی استقلال و حتی حضور او در سمت سرپرست منتشر شده است، هرچند تاکنون هیچ مذاکره رسمی از سوی باشگاه انجام نشده است.
در صورت تحقق این بازگشت، حضور همزمان هاشمینسب و وریا غفوری میتواند به کادر فنی ریکاردو ساپینتو تجربه و عمق بیشتری ببخشد.