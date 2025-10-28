خبرگزاری کار ایران
آرتتا: فردا مهم‌ترین بازی ماست

سرمربی آرسنال پیش از دیدار چهارشنبه شب تیمش مقابل برایتون در مرحله چهارم جام اتحادیه، در مرکز تمرینی باشگاه حاضر شد و درباره مصدومان، مدیریت ترکیب و اهداف تیم در این تورنمنت توضیح داد.

به گزارش ایلنا،  میکل آرتتا درباره وضعیت مصدومان آرسنال اعلام کرد: سالیبا و مارتینلی قادر به همراهی تیم نیستند، اما دکلان رایس، ریکاردو کالافیوری و بوکایو ساکا آماده بازی هستند. سرمربی تیم انگلیسی اضافه کرد که کمبود بازیکن در خط حمله وجود دارد و باید فشار روی ویکتور گیوکر کنترل شود.

آرتتا درباره استفاده چرخشی از بازیکنان و فشردگی بازی‌ها گفت: در فوتبال واژه آرامش وجود ندارد. باید دقایق بازی بازیکنان را مدیریت کنیم، اما تیم رقابتی باقی می‌ماند.

وی همچنین نگاه تیمش به جام اتحادیه را تشریح کرد و اظهار داشت: فردا مهم‌ترین بازی ماست. سال‌هاست این جام را نبرده‌ایم و برای بردن باید بهترین عملکرد را ارائه دهیم.

در مورد بن وایت، آرتتا توضیح داد که این مدافع پس از مصدومیت شرایط بهتری پیدا کرده و می‌تواند بازی کند. او درباره احتمال بازگشت وایت به تیم ملی انگلیس گفت: زمان زیادی باقی مانده و اگر عملکرد خوبی داشته باشد، توماس توخل می‌تواند او را دعوت کند.

سرمربی آرسنال در واکنش به دیدار مقابل دنی ولبک، بازیکن سابق خود، بیان کرد که خوشحال است او را دوباره ببیند و امیدوار است مقابل تیمش گل نزند.

آرتتا درباره انتقادها نسبت به گلزنی از ضربات ایستگاهی گفت: هر کاری که باعث برد تیم شود ارزشمند است و این بخش از فوتبال است.

وی در ادامه درباره رقابت درون تیمی بین دروازه‌بان‌ها افزود: رایا عملکرد خوبی داشته و کپا رقابت را بالا برده است. هر دو آماده بازی هستند.

آرتتا در پایان اشاره کرد که با وجود طولانی بودن فصل، تیم آماده است برای همه جام‌ها رقابت کند و از حمایت هواداران استقبال می‌کند.

 

