خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سفر تیم ملی امید ایران به قرقیزستان برای حضور در تورنمنت بین‌المللی

سفر تیم ملی امید ایران به قرقیزستان برای حضور در تورنمنت بین‌المللی
کد خبر : 1706394
لینک کوتاه کپی شد.

برنامه آماده‌سازی تیم فوتبال امید ایران وارد مرحله جدیدی شده و این تیم قرار است در فیفا دی نوامبر برای حضور در تورنمنت بین‌المللی چهارجانبه به قرقیزستان سفر کند.

به گزارش ایلنا،   تیم امید ایران با حضور شاگردان امید روانخواه در مسابقات چهارجانبه‌ای شرکت خواهد کرد که از ۱۹ تا ۲۷ آبان‌ماه در قرقیزستان برگزار می‌شود. در این رقابت‌ها، تیم‌های ایران، روسیه، بحرین و میزبان یعنی قرقیزستان به رقابت خواهند پرداخت.

این تورنمنت فرصتی برای محک خوردن تیم زیر ۲۳ سال ایران در شرایط مسابقه رسمی و بین‌المللی محسوب می‌شود و پیش از مسابقات انتخابی المپیک، امکان ارزیابی تاکتیکی و آمادگی بازیکنان را فراهم می‌کند.

تیم فوتبال امید ایران پیش از این، پس از صعود به جام ملت‌های آسیا، اردوی آماده‌سازی داخلی خود را در اصفهان برگزار کرده بود و حضور در این تورنمنت، مرحله جدیدی در روند هماهنگی و آماده‌سازی ملی‌پوشان خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ