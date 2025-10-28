به گزارش ایلنا، تیم امید ایران با حضور شاگردان امید روانخواه در مسابقات چهارجانبه‌ای شرکت خواهد کرد که از ۱۹ تا ۲۷ آبان‌ماه در قرقیزستان برگزار می‌شود. در این رقابت‌ها، تیم‌های ایران، روسیه، بحرین و میزبان یعنی قرقیزستان به رقابت خواهند پرداخت.

این تورنمنت فرصتی برای محک خوردن تیم زیر ۲۳ سال ایران در شرایط مسابقه رسمی و بین‌المللی محسوب می‌شود و پیش از مسابقات انتخابی المپیک، امکان ارزیابی تاکتیکی و آمادگی بازیکنان را فراهم می‌کند.

تیم فوتبال امید ایران پیش از این، پس از صعود به جام ملت‌های آسیا، اردوی آماده‌سازی داخلی خود را در اصفهان برگزار کرده بود و حضور در این تورنمنت، مرحله جدیدی در روند هماهنگی و آماده‌سازی ملی‌پوشان خواهد بود.

