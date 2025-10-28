پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به تیم ملی هندبال دختران ایران

به گزارش ایلنا، احمد دنیامالی عنوان اولین قهرمانی و مدال طلای تیم ملی دختران هندبال ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی جوانان بحرین را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تیم ملی هندبال دختران جوانان ایران، عرصه رقابتی بازی‌های آسیایی جوانان را به نمایش مجدد توانمندی‌های ورزش دختران ایران و رشته هندبال تبدیل کرد.

قرار گرفتن بر روی سکوی قهرمانی با نمایش‌های خوب هندبالی نشانی واضح از توانمندی رشته‌های تیمی در بین دختران ایران است و عزت آفرینی در این رویداد چند رقابتی هم بسیار حائز اهمیت و نویدبخش است.

به ملی‌پوشان عزیز و کادر فنی و سرپرستی همچنین کادر مدیریتی فدراسیون هندبال که برای این موفقیت تلاش کردند تبریک می‌گویم.

امیدوارم جامعه هندبال سلامت و سربلند باشند.

