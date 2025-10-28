خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به تیم ملی هندبال دختران ایران

پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به تیم ملی هندبال دختران ایران
کد خبر : 1706393
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر ورزش و جوانان به تیم ملی هندبال دختران ایران پیام تبریک فرستاد.

به گزارش ایلنا، احمد دنیامالی عنوان اولین قهرمانی و مدال طلای تیم ملی دختران هندبال ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی جوانان بحرین را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

تیم ملی هندبال دختران جوانان ایران، عرصه رقابتی بازی‌های آسیایی جوانان را به نمایش مجدد توانمندی‌های ورزش دختران ایران و رشته هندبال تبدیل کرد.

قرار گرفتن بر روی سکوی قهرمانی با نمایش‌های خوب هندبالی نشانی واضح از توانمندی رشته‌های تیمی در بین دختران ایران است و  عزت آفرینی در این رویداد چند رقابتی هم بسیار حائز اهمیت و نویدبخش است.

به ملی‌پوشان عزیز و کادر فنی و سرپرستی همچنین کادر مدیریتی فدراسیون هندبال که برای این موفقیت تلاش کردند تبریک می‌گویم.

امیدوارم جامعه هندبال سلامت و سربلند باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ