پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به تیم ملی هندبال دختران ایران
وزیر ورزش و جوانان به تیم ملی هندبال دختران ایران پیام تبریک فرستاد.
به گزارش ایلنا، احمد دنیامالی عنوان اولین قهرمانی و مدال طلای تیم ملی دختران هندبال ایران در تاریخ بازیهای آسیایی جوانان بحرین را تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
تیم ملی هندبال دختران جوانان ایران، عرصه رقابتی بازیهای آسیایی جوانان را به نمایش مجدد توانمندیهای ورزش دختران ایران و رشته هندبال تبدیل کرد.
قرار گرفتن بر روی سکوی قهرمانی با نمایشهای خوب هندبالی نشانی واضح از توانمندی رشتههای تیمی در بین دختران ایران است و عزت آفرینی در این رویداد چند رقابتی هم بسیار حائز اهمیت و نویدبخش است.
به ملیپوشان عزیز و کادر فنی و سرپرستی همچنین کادر مدیریتی فدراسیون هندبال که برای این موفقیت تلاش کردند تبریک میگویم.
امیدوارم جامعه هندبال سلامت و سربلند باشند.