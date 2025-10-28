درگیری و حمله به تیم فوتبال جوانان برق شیراز!
دیدار تیمهای فوتبال جوانان برق شیراز و پارس جنوبی جم از هفته پنجم لیگ دسته یک جوانان کشور با حاشیههای شدید همراه شد.
به گزارش ایلنا، در جریان این مسابقه، که عصر روز سهشنبه برگزار شد، دو بازیکن ذخیره تیم برق شیراز در سکوها مورد حمله با چاقو قرار گرفتند و یکی از آنها از ناحیه دست زخمی شد. همچنین استفاده از گاز اشکآور توسط نیروهای انتظامی برای متفرق کردن جمعیت باعث شد چند بازیکن دچار تنگی نفس و بدحالی شوند و بازی برای مدتی متوقف شود.
داور مسابقه در دو صحنه پنالتی به نفع تیم میزبان اعلام کرد و داور چهارم نیز در زمانهای اضافه به نحوی دیر اقدام به نمایش تابلو کرد. در نهایت، دیدار با نتیجه ۲ بر ۱ به سود تیم پارس جنوبی جم به پایان رسید.
باشگاه برق شیراز شکایت رسمی خود را نسبت به این اتفاق ثبت کرده و درخواست رسیدگی از سوی مراجع ذیربط را ارائه کرده است.