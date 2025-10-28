اعزام تیم ملی والیبال دختران زیر ۱۶ سال به اردن برای قهرمانی آسیا ۲۰۲۵
مرحله پایانی اردوی آمادهسازی تیم ملی والیبال دختران زیر ۱۶ سال ایران در تهران به پایان رسید و شاگردان فاطمه شعبان خمسه فردا برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ عازم اردن خواهند شد.
به گزارش ایلنا، آخرین مرحله از اردوی آمادهسازی تیم ملی والیبال زیر ۱۶ سال دختران کشور که از ششم مهرماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده بود، عصر امروز (سهشنبه ششم آبان) به کار خود پایان داد.
تیم ملی کشورمان فردا شب (چهارشنبه هفتم آبان) تهران را به مقصد اَمان، پایتخت اردن، ترک میکند تا در دومین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در رده سنی زیر ۱۶ سال شرکت کند.
فاطمه شعبان خمسه، سرمربی تیم ملی، اسامی ۱۲ بازیکن نهایی اعزامی را به شرح زیر اعلام کرد:
نیایش غیبی سماریان (کاپیتان و پاسور)، آیناز بنبوگری (مدافع میانی)، زهرا جعفری (قطر پاسور)، سما اسکندری (پاسور)، دیانا افزونی (دریافتکننده قدرتی)، عسل ولیپور (لیبرو)، فاطمه همایون (مدافع میانی)، ستایش نصر اصفهانی (دریافتکننده قدرتی)، مبینا غفرانی (مدافع میانی)، نیایش علیدادی (دریافتکننده قدرتی و قطر پاسور)، ترانه جامچی (دریافتکننده قدرتی) و هستی صفاریان (قطر پاسور).
اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال دختران زیر ۱۶ سال نیز عبارتاند از: موهبه نجفیزاده (سرپرست)، فاطمه شعبان خمسه (سرمربی)، بهاره نیازی، فاطمه ایدلخانی و تهمینه درگزنی (مربیان)، مرضیه کریمی (مربی بدنساز)، نگین ناطقی (فیزیوتراپ) و زهرا یلقی (آنالیزور).
رقابتهای قهرمانی آسیا در رده سنی زیر ۱۶ سال دختران از ۱۰ تا ۱۷ آبان ۱۴۰۴ در شهر اَمان برگزار میشود. تیم ایران با هدف نمایش توان فنی بازیکنان نوجوان و کسب تجربه بینالمللی برای آینده والیبال بانوان کشور در این مسابقات حضور خواهد داشت.