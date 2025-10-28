اشتوتگارت به دنبال جذب قرضی ستاره رئال مادرید
گزارش رسانههای آلمانی حاکی است که باشگاه اشتوتگارت قصد دارد برای جذب قرضی اندریک، مهاجم جوان رئال مادرید، در نقلوانتقالات زمستانی اقدام کند.
به گزارش ایلنا به نقل از اشپورت آلمان، باشگاه اشتوتگارت در حال آمادهسازی پیشنهادی رسمی برای جذب قرضی اندریک از رئال مادرید است. این مهاجم ۱۸ ساله برزیلی که در ترکیب اصلی تیم اسپانیایی فرصت بازی زیادی به دست نیاورده، تمایل دارد تا برای کسب دقایق بیشتر راهی تیمی دیگر شود.
منابع نزدیک به باشگاه اشتوتگارت اعلام کردهاند که بحران مصدومیت در خط حمله این تیم، انگیزه اصلی مدیران برای ورود به این پرونده است. پس از مصدومیت ارمدین دمیروویچ و غیبت طولانیمدت دنیز اونداو، سران باشگاه به دنبال گزینهای کوتاهمدت برای حفظ روند موفقیت تیم هستند. اشتوتگارت در حال حاضر در رتبه سوم جدول بوندسلیگا قرار دارد و به دنبال تثبیت جایگاه خود در مسیر کسب سهمیه اروپایی است.
در سوی مقابل، باشگاه رئال مادرید نیز با ایده انتقال قرضی اندریک موافق است؛ مشروط بر آنکه تیم مقصد بتواند تضمین دهد این بازیکن فرصت حضور مستمر در سطح اول فوتبال اروپا را پیدا میکند. گفته میشود نزدیکان اندریک ترجیح میدهند مقصد او تیمی از میان پنج لیگ معتبر اروپا باشد که فوتبال تهاجمی ارائه میدهد و در رقابتهای اروپایی نیز حضور دارد.
یکی از عواملی که احتمال این انتقال را افزایش داده، روابط مثبت میان ژابی آلونسو و سباستین هوینس، سرمربی اشتوتگارت، عنوان شده است. این دو مربی در طول فصول اخیر در بوندسلیگا رابطهای حرفهای و دوستانه ایجاد کردهاند. منابع آلمانی مدعیاند آلونسو به توانایی هوینس در پرورش بازیکنان جوان اعتماد دارد و ممکن است همین مسئله در تصمیم نهایی رئال مادرید برای واگذاری قرضی اندریک نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
در کنار اشتوتگارت، تیمهای مارسی، آینتراخت فرانکفورت و لایپزیش نیز به جذب این استعداد برزیلی ابراز علاقه کردهاند، اما رسانههای آلمانی احتمال میدهند روابط نزدیک دو سرمربی یادشده، برگ برنده اشتوتگارت در این رقابت باشد.