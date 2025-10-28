جریمه سنگین AFC برای استقلال و کوشکی
کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از پایان دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا، جریمههای سنگینی برای استقلال و بازیکنانش صادر کرد.
به گزارش ایلنا، استقلال در لیگ قهرمانان آسیا با جریمههای متعدد مواجه شد. کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) تصمیم گرفت برای بازیکنان و باشگاه آبیها مجموعاً ۱۶۵۰۰ دلار جریمه صادر کند.
علیرضا کوشکی به دلیل انجام خطایی غیرورزشی در دیدار مقابل الوحدات اردن که در دقایق پایانی و زمانی رخ داد که نتیجه بازی تقریبا مشخص بود، ۳ جلسه محرومیت و ۱۵۰۰ دلار جریمه دریافت کرد. علاوه بر این، روزبه چشمی و منیر الحدادی به دلیل عدم حضور در مصاحبه پس از مسابقه، هر کدام ۵۰۰۰ دلار جریمه شدند.
باشگاه استقلال نیز به دلیل مدیریت نادرست وضعیت بازیکنان و رعایت نکردن مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا، ۵۰۰۰ دلار جریمه نقدی پرداخت خواهد کرد. این تصمیم نشان میدهد که کمیته انضباطی AFC همچنان نسبت به رعایت قوانین و رفتار حرفهای در لیگ قهرمانان حساس است و باشگاهها و بازیکنان باید در تمامی جنبهها از جمله خطاهای غیرورزشی و حضور در مصاحبهها دقت داشته باشند.