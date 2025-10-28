آغاز مسیر جدید دنی آلوز پس از آزادی از زندان

به گزارش ایلنا، دنی آلوز، اسطوره فوتبال برزیل و بازیکن سابق رئال مادرید و بارسلونا، پس از آزادی از زندان، یک مسیر شغلی کاملاً جدید را آغاز کرده است. این مدافع سابق در فوریه ۲۰۲۴ به اتهام تجاوز گناهکار شناخته شد و به چهار سال و نیم حبس محکوم شده بود.

حکم او مربوط به حادثه‌ای بود که در سال ۲۰۲۲ در یک میهمانی شبانه در بارسلونا رخ داد. آلوز در مجموع ۱۴ ماه را در زندان سپری کرد.

این بازیکن ۴۲ ساله، یک ماه پس از صدور حکم در مارس سال گذشته، با پرداخت وثیقه‌ای معادل ۸۵۳ هزار پوند، از زندان آزاد شد. اکنون، بیش از یک سال و نیم پس از آن اتفاقات، این ستاره برزیلی حرفه جدیدی را در اسپانیا آغاز کرده است.

او در ویدئویی که از یک کلیسا در خیرونا منتشر شده، در مقابل حضار اعلام کرد که «با خدا عهد بسته‌ام». این تصاویر نشان می‌دهد که آلوز در حال رهبری مراسم دعا بر روی صحنه است و سپس در طول مراسم به بقیه حاضران در کلیسا می‌پیوندد.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که تقریباً سه سال از پایان دوران حرفه‌ای فوتبال او می‌گذرد. آلوز پس از متهم شدن به تجاوز، در ژانویه ۲۰۲۳ از سوی باشگاه پوماس مکزیک کنار گذاشته شد و کفش‌هایش را آویزان کرد.

شرایط آزادی موقت

مدافع سابق بارسلونا در مارس ۲۰۲۴، مشروط به رعایت شرایط خاصی آزاد شد. او پس از بازداشت، در مجموع ۱۴ ماه را در زندان سپری کرده بود. پس از تودیع وثیقه، آلوز مجبور شد هر دو گذرنامه برزیلی و اسپانیایی خود را به مقامات تحویل دهد. همچنین، او باید به صورت هفتگی در دادگاه حاضر شود و به دلیل قرار منع نزدیک شدن، از نزدیک شدن به قربانی خود منع شده است.

آلوز در طول جلسات دادگاه خود، چندین بار اظهاراتش را تغییر داد. او ابتدا اتهام تجاوز را انکار کرد و سپس مدعی شد که قربانی خود را نمی‌شناخته و بعداً گفت که او را فقط یکبار ملاقات کرده است.

