به گزارش ایلنا، جوزپ مارتینز، دروازه‌بان دوم تیم اینتر میلان، در یک تصادف رانندگی شرکت داشت که منجر به مرگ یک مرد ۸۱ ساله سوار بر صندلی چرخدار برقی شد.

این حادثه حدود ساعت ۹:۴۰ صبح به وقت محلی، در خیابان برگامو در منطقه فنگرو، در استان کومو و در نزدیکی مرکز تمرینات اینتر میلان (آپیانو جنتیله) رخ داد.

با وجود حضور سریع آمبولانس و آمبولانس هوایی در محل، این مرد مسن در صحنه حادثه جان باخت.

پلیس ایتالیا در حال انجام تحقیقات برای بازسازی دقیق جزئیات این تصادف است. طبق گزارش نشریه گاتزتا دلو اسپورت، فرضیه اولیه این است که احتمالاً مرد مسن کنترل خود را از دست داده و به مسیر حرکتی خودروی مارتینز منحرف شده است.

دروازه‌بان نراتزوری بلافاصله پس از وقوع حادثه توقف کرده و برای کمک‌های اولیه به فرد مصدوم اقدام کرده است.

به دنبال این خبر غم‌انگیز و به نشانه ادای احترام، باشگاه اینتر میلان تصمیم گرفت کنفرانس خبری کریستین کیوو، سرمربی تیم اینتر را که برای ساعت ۱۴:۰۰ امروز (به وقت اروپای مرکزی) برنامه‌ریزی شده بود، لغو کند.

انتهای پیام/