تاج و قلعهنویی مهمان صد و چهاردهمین نشست تخصصی وزارت ورزش و جوانان
نشست تخصصی فدراسیون فوتبال با محوریت حضور قدرتمند تیم ملی فوتبال کشورمان در بازیهای جام جهانی 2026 برگزار شد.
به گزارش ایلنا، صد و چهاردهمین نشست تخصصی کمیسیون نظارت بر عملکرد فدراسیون های ورزشی صبح امروز (سه شنبه 6 آبان ماه) به فدراسیون فوتبال اختصاص داشت که به ریاست وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.
مهمترین موضوعی که در این جلسه پرداخته شد، بررسی عملکرد تیم ملی فوتبال کشورمان برای حضور قدرتمند در بازی های جام جهانی 2026 بود.
چگونگی صعود تیم ملی فوتبال به بازی های جام جهانی 2026 و تشریح برنامه ا و اردوهای مورد نیاز این تیم در چند ماه باقی مانده تا بزرگترین رقابت فوتبالی دنیا از جمله مواردی بود که گزارش کاملی از سوی دفتر نظارت و برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان و امیر قلعه نویی، سرمربی این تیم در خصوص آن ارائه شد.
پس از این گزارش، سعید الهویی مربی تیم ملی نیز با نگاهی به نحوه صعود تیم ملی به جامجهانی، توضیحاتی درباره شرایط فنی، عملکردی بازیکنان تیم ملی و همچنین نحوه انتخاب و دعوت بازیکنان و رصد عملکردی این بازیکنان در باشگاهها با استفاده از فناوریهای ورزشی ارائه کرد.
گزارش مدیریتی رییس فدراسیون فوتبال، ارائه گزارش فنی امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی و همچنین شرایط مدیریتی تیم ملی توسط مهدی محمدنبی از دیگر بخشهای این جلسه بود.
وزیر ورزش و جوانان نیز با قدردانی از تلاشهای صورت گرفته توسط فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم ملی برای صعود به جامجهانی و در راه حضور پرقدرت در این رقابتها، حمایت این وزارتخانه از برنامههای آمادهسازی فدراسیون فوتبال و کادر تیم ملی را ابراز کرد و گفت: مطمئنا مردم و هواداران فوتبال زحماتی که برای موفقیت و صعود پرقدرت به جامجهانی کشیده شده، میبینند.
وقتی مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان فرمودند که اتفاقات بیسابقهای در یک سال اخیر در ورزش کشور رقم خورده، در کنار زحماتی که سایر رشتهها کشیدهاند، یکی از این مصداقها صعود تیم ملی به جامجهانی دو هفته مانده به پایان این رقابتهای انتخابی است. بنابرین انتظار این است که اگر حاشیهای از سمت یک روزنامه مطرح میشود، بدون توجه به این حواشی کادر فنی و فدراسیون فوتبال برای خوشحالی مرم و عزت پرچم عزیز ایران تمام تلاش خود را به کار گیرند.
دیگر موضوع مورد بحث در نشست وزیر ورزش و جوانان با مسئولان فدراسیون فوتبال، توجه هر چه بیشتر به تیم ملی فوتبال امید بود. این تیم رقابتهای قهرمانی آسیا 2026(دی ماه جاری) و بازیهای آسیایی 2026 ناگویا (شهریور ماه سال آینده)را در سال آینده پیشرو دارد.
از آنجا که رتبه بندی کشورها در بازیهای آسیایی به عنوان معتبرترین رویداد قاره از اهمیت بسزایی برای تیم های شرکت کننده برخوردار است، دکتر احمدنیامالی تاکید کرد که فدراسیون فوتبال پشتیبانی ویژهای از فوتبال امید داشته باشند تا در ناگویا نتیجهای در خور رضایت جامعه رقم بخورد.
امیرقلعه نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان نیز در واکنش به این مسئله گفت: خوشبختانه ارتباط و تعامل بسیار خوبی بین تیمهای امید و بزرگسالان برقرار است و ما تیم امید را در اولویت قرار دادهایم.
گفتنی است این سومین جلسه کارشناسی فدراسیون فوتبال بود که در کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیونهای ورزشی برگزار شد.
بر اساس این گزارش در این نشست، سید مناف هاشمی، معاون توسعه منابع و مدیریت و فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان، محمدرضا داورزنی و علی رغبتی، مشاورین وزیر، علی کفاشیان، مدیر با سابقه ورزشی، مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال، امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال، محمد نبی، حیدر بهاروند، فرید شجاعی نواب رییس، هدایت ممبینی دبیرکل، محمدرضا عابدی محزون مدیرکل دفتر نظارت و برنامهریزی وزارت ورزش و جوانان، مهدی خراطی مدیر اجرایی تیم ملی و وحید فدایی خزانهدار فدراسیون فوتبال حضور داشتند.