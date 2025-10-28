درگذشت ناگهانی بازیکن نوجوان ساراگوسا
خورخه کاسادو، بازیکن ۱۵ ساله تیم نوجوانان رئال ساراگوسا، به طور غیرمنتظره درگذشت و باشگاه و فوتبال اسپانیا در شوک و اندوه فرو رفتند.
به گزارش ایلنا، باشگاه رئال ساراگوسا امروز (دوشنبه) با انتشار بیانیهای رسمی، خبر فوت ناگهانی خورخه کاسادو را تأیید کرد. این بازیکن ۱۵ ساله که از کودکی در آکادمی ساراگوسا رشد کرده بود و در این فصل ششمین سال حضورش در باشگاه را سپری میکرد، حتی در رده سنی بالاتر نیز به میدان رفته بود.
در بیانیه باشگاه آمده است: «خورخه، که در رختکن بهشدت محبوب بود، جای خالی بزرگی در تیم و باشگاه باقی خواهد گذاشت. مجموعه تمرینی باشگاه، سیوداد دپورتیفا، فعالیتهای خود را متوقف میکند و تیم اصلی پیش از تمرین، یک دقیقه سکوت برگزار خواهد کرد. تمام خانواده ساراگوسا در اندوه خانواده او شریک است.»
پس از این خبر، پیامهای تسلیت از سراسر فوتبال اسپانیا به باشگاه سرازیر شد. بسیاری از تیمها و بازیکنان از خورخه بهعنوان نوجوانی نمونه، چه در زمین بازی و چه خارج از آن، یاد کردند. این تراژدی نه تنها باشگاه، بلکه شهر ساراگوسا را در سکوتی سنگین و غمانگیز فرو برد.