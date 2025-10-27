خبرگزاری کار ایران
رسمی: اوسمار ویرا سرمربی پرسپولیس شد

رسمی: اوسمار ویرا سرمربی پرسپولیس شد
باشگاه پرسپولیس به صورت رسمی اوسمار ویرا را به عنوان سرمربی این تیم انتخاب کرد.

به گزارش ایلنا، یک روز پس از  اعلام پایان همکاری با وحید هاشمیان، باشگاه پرسپولیس به صورت رسمی اعلام کرد که اوسمار ویرا جانشین این مربی شده است.

باشگاه پرسپولیس تهران در بیانیه‌ای رسمی نوشت:«باشگاه پرسپولیس اعلام می دارد که اوسمار لوس ویرا رسماً به عنوان سرمربی جدید سرخ‌پوشان منصوب شد. این انتخاب، حاصل بررسی دقیق فنی و مدیریتی باشگاه، در کمترین زمان ممکن بوده که با استقبال گرم هواداران عزیز نیز همراه شده است.

باشگاه پرسپولیس همواره بر اصول حرفه‌ای، شفافیت و رشد تیمی پایبند بوده و امروز با حضور این مربی که سابقه قهرمانی با پرسپولیس را دارد و مورد اقبال هواداران است، گامی مهم در مسیر تقویت تیم و تحقق اهداف پبش بینی شده خود برداشته است. 

از این رو امیدواریم با این انتخاب آرامش بار دیگر به فضای هواداری بازگشته و مجموعه تیم در سایه صبوری و حمایت هواداران، در مسیر موفقیت و قهرمانی قدم بردارند.

موفقیت تنها با اتحاد، همبستگی، صبوری و اعتماد بین ارکان باشگاه، کادرفنی، بازیکنان و هواداران قابل دستیابی است و این مسیر نیازمند همراهی همه ما است.»

رسمی: اوسمار ویرا سرمربی پرسپولیس شد

