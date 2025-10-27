به گزارش ایلنا، ساعتی پیش رسانه کاتالان «اسپورت» مدعی شد که وینیسیوس جونیور به دلیل رفتار عصبی هنگام تعویض در دقیقه ۷۲ ال‌کلاسیکو تحت پیگرد قرار می‌گیرد، اما روزنامه مادریدی «مارکا» این ادعا را قویاً رد کرده است. منابع نزدیک به باشگاه تأکید کرده‌اند که رئال حتی به جریمه مالی ستاره برزیلی فکر نکرده و این ماجرا صرفاً در چارچوب مدیریت ژابی آلونسو و کادر فنی بررسی شده و همان شب پرونده بسته شده است.

باشگاه رئال مادرید معتقد است واکنش عصبی وینیسیوس بیشتر ناشی از هیجان و تعجب از تصمیم تعویض بود و هیچ نیتی برای نافرمانی یا بی‌احترامی به سرمربی نداشت. مدیران همچنین رفتار او را «نمایشی غیرضروری» توصیف کرده‌اند و انتظار دارند وینیسیوس به‌عنوان سومین کاپیتان تیم، الگوی رفتاری بهتری برای سایر بازیکنان باشد.

در پایان بازی، وینیسیوس و ژابی آلونسو در رختکن با هم دست دادند و جشن پیروزی در ال‌کلاسیکو را با سایر بازیکنان و اعضای کادر فنی برگزار کردند. گفت‌وگوی مستقیم سرمربی با وینیسیوس که وعده آن در نشست خبری داده شده بود، روز چهارشنبه و همزمان با بازگشت تیم به تمرینات انجام خواهد شد تا پرونده به‌طور کامل بسته شود.

