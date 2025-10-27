به گزارش ایلنا، باشگاه فرهنگی ورزشی ۹۰ ارومیه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد با توجه به حواشی اخیر و احترام به هواداران پرشور، آماده است امتیاز تیم در لیگ دسته اول فوتبال را به‌صورت کاملاً رایگان و بدون هیچ چشم‌داشتی، به هر شخص حقیقی یا حقوقی، ارگان، شرکت یا مجموعه‌ای مستقر در استان واگذار کند که توانایی و اراده واقعی برای تیم‌داری داشته باشد.

در سال‌های گذشته، با وجود ظرفیت فوتبالی و هواداران پرشور در آذربایجان غربی، سرمایه‌گذاری مؤثر در فوتبال استان انجام نگرفته بود. اما اکنون، پس از تلاش‌های مستمر و برنامه‌ریزی اصولی، باشگاه ۹۰ ارومیه نام شهر را به‌عنوان یکی از قطب‌های فوتبالی ایران مطرح کرده است.

باشگاه تأکید کرده که چهارده سال زحمات و پایمردی تیم بر دوش این مجموعه بوده و اکنون تمامی زیرساخت‌ها و امکانات آماده‌اند تا هر فرد یا نهادی که نسبت به شهر، آینده جوانان و مردم متعهد است، پرچم تیم را در دست گرفته و مسیر توسعه فوتبال ارومیه را ادامه دهد.

انتهای پیام/