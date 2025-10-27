به گزارش ایلنا، مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های والیبال سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان امروز (دوشنبه، ۵ آبان) در دو بخش پسران و دختران پیگیری شد تا چهره فینالیست‌های هر دو گروه مشخص شود. در یکی از حساس‌ترین دیدارها، تیم ملی نوجوانان پسر ایران از ساعت ۱۷:۱۰ به وقت تهران به مصاف تایلند رفت و با پیروزی سه بر صفر مقابل این تیم، به فینال مسابقات صعود کرد.

شاگردان عادل غلامی در سه ست متوالی این بازی با امتیازهای ۲۵–۱۰، ۲۵–۲۱ و ۲۵–۱۴ مقابل حریف خود به برتری رسیدند تا با ششمین پیروزی پیاپی، گام بلندی به سوی قهرمانی بردارند.

ملی‌پوشان ایران پیش از این در مرحله مقدماتی با شکست تیم‌های چین و قطر به عنوان صدرنشین صعود کردند، سپس در مرحله دوم تایلند و اندونزی را پشت سر گذاشتند و در یک‌چهارم نهایی نیز با برتری مقابل مغولستان، حضور خود را در نیمه‌نهایی قطعی کردند.

در ترکیب تیم ملی زیر ۱۸ سال پسران ایران بازیکنانی چون شنتیا به‌نژاد، امیر نادری، محمدامین رحیمی، امیرمحمد رفیعی‌راد، نیما باطنی، مهدی سخاوی، سیدحسین زمانی، امیرمحمد رمضانی، پارسا گله‌دار، مبین کلاسنگیانی، آرمین آسیایی و میرمحمد موسوی حضور دارند.

کادر فنی این تیم را عادل غلامی به‌عنوان سرمربی، فرهاد قائمی و فاضل شیرکوند به‌عنوان مربیان، و مهدی اسلامی در سمت سرپرست همراهی می‌کنند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، تیم ملی نوجوانان ایران روز چهارشنبه، ۷ آبان در دیدار نهایی به مصاف برنده دیدار پاکستان و اندونزی خواهد رفت تا برای کسب مدال طلا تلاش کند.

گفتنی است در دو دوره گذشته بازی‌های آسیایی جوانان (۲۰۰۹ و ۲۰۱۳)، رشته والیبال در برنامه مسابقات حضور نداشت و این دوره نخستین تجربه حضور تیم‌های پسران و دختران در قالب ۱۲ تیم در هر گروه است.

در بخش دختران نیز تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال ایران امروز در مرحله نیمه‌نهایی برابر فیلیپین قرار می‌گیرد و در صورت پیروزی، به دیدار نهایی صعود خواهد کرد.

