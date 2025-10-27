احتمال انتقال صابر کاظمی به تهران با تصمیم کمیسیون پزشکی
فدراسیون والیبال ایران در حال بررسی شرایط برای انتقال صابر کاظمی، ستاره جوان تیم ملی، از دوحه به تهران است.
به گزارش ایلنا، سید میلاد تقوی، دبیرکل فدراسیون والیبال، اعلام کرد که با توجه به درخواست خانواده صابر کاظمی و پس از مشورت با کادر پزشکی، تصمیم گرفته شده این بازیکن به تهران منتقل شود. هدف از این تصمیم، ادامه روند درمان در یکی از مجهزترین بیمارستانهای کشور عنوان شده است.
با این حال، انتقال بیمار در وضعیت ویژه، ریسک بالایی دارد. به همین دلیل کمیسیون پزشکی بررسی وضعیت جسمانی صابر کاظمی برای انتقال از دوحه به تهران آغاز به کار کرده است. دکتر رضا جباری، فوقتخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات، به نمایندگی از فدراسیون در این کمیسیون حضور دارد تا جزئیات پزشکی و ایمنی انتقال را ارزیابی کند.
در صورت تأیید این کمیسیون، فدراسیون والیبال باید با شرکت هواپیمایی قطر هماهنگیهای لازم را برای پرواز ویژه و انتقال بیمار انجام دهد. طبق برنامهریزیها، در صورت صدور مجوز نهایی، این جابهجایی طی دو روز آینده انجام خواهد شد.
فدراسیون والیبال ایران تأکید کرده است که تمامی اقدامات با اولویت سلامت و ایمنی بازیکن انجام میشود و تلاشها برای یافتن سریعترین و امنترین مسیر انتقال ادامه دارد.
صابر کاظمی، ملیپوش جوان والیبال کشور، روز ۲۵ مهر در محل اقامت خود در دوحه دچار ایست قلبی شد و با اقدام سریع نیروهای اورژانس احیا شد. او پس از این حادثه در بخش مراقبتهای ویژه یکی از بیمارستانهای پیشرفته قطر بستری شد و تحت مراقبتهای ویژه پزشکی در حالت خواب مصنوعی قرار گرفت.
بر اساس اعلام نزدیکان فدراسیون، وضعیت عمومی او نسبت به روزهای ابتدایی حادثه با ثباتتر شده و پزشکان در حال ارزیابی دقیق برای تصمیمگیری درباره انتقال وی به کشور هستند.