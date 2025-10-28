طوفان وینیسیوس در شب پیروزی رئال

به گزارش ایلنا، رئال مادرید پس از ماه‌ها انتظار، دوباره در ال‌کلاسیکو پیروز شد، اما شادی هواداران خیلی زود با جنجال جدیدی از سوی وینیسیوس جونیور همراه شد. مهاجم برزیلی در دقیقه ۷۲ بازی، وقتی متوجه شد نامش روی تابلو تعویض قرار گرفته، با ناباوری به سمت نیمکت نگاه کرد و واکنشی تند نشان داد. او در حالی که با حرکات دست و فریادهای معترضانه زمین را ترک می‌کرد، حتی به ژابی آلونسو نگاه هم نکرد و مستقیم راهی رختکن شد. دوربین‌ها فریاد او را ثبت کردند که می‌گفت: می‌روم، بهتر است بروم!

چند دقیقه بعد و با وساطت لوئیس یوپیس مربی دروازه‌بان‌ها، وینیسیوس به نیمکت برگشت، اما فضای سردی بین او و مربی وجود داشت. ژابی آلونسو در نشست خبری پس از بازی، با چهره‌ای جدی گفت که از این اتفاق خوشحال نیست و افزود: در زمان مناسب در رختکن صحبت خواهیم کرد. امروز روز برد تیم است، نه بحث درباره حاشیه‌ها.

تصمیم آلونسو برای تعویض وینیسیوس با رودریگو در حالی گرفته شد که مهاجم برزیلی عملکرد خوبی داشت و حتی در چند موقعیت خطرساز ظاهر شده بود. همین موضوع باعث شد واکنش او به چشم بیاید. با این حال، هواداران حاضر در برنابئو از رفتار او استقبال نکردند و هنگام خروجش از زمین، با سوت‌های اعتراضی نارضایتی خود را نشان دادند.

این اولین بار نیست که وینیسیوس نسبت به تعویض خود واکنش نشان می‌دهد. منابع نزدیک به باشگاه می‌گویند آلونسو از تکرار چنین رفتارهایی خسته شده و تصمیم دارد این بار ماجرا را بی‌پرده با بازیکن در میان بگذارد.

در پایان بازی نیز وینیسیوس در درگیری لفظی با بازیکنان بارسلونا نقش داشت و پس از اخراج پدری، با لامین یامال درگیر شد و به او گفت: «حالا حرف بزن!» صحنه‌ای که باز هم دوربین‌ها به دقت ثبت کردند. با این حال، آلونسو بعداً این برخورد را «طبیعی و بی‌اهمیت» توصیف کرد.

منابع اسپانیایی گزارش داده‌اند باشگاه رئال مادرید قصد دارد طبق آیین‌نامه داخلی، رفتار وینیسیوس را بررسی کند. این آیین‌نامه شامل مجموعه‌ای از مقررات انضباطی دقیق است؛ از الزام به حضور زودتر در تمرینات گرفته تا رعایت اصول اخلاقی در برخورد با هم‌تیمی‌ها و احترام به کادر فنی. در بند چهارم این آیین‌نامه به صراحت آمده است که هیچ بازیکنی نباید با رفتاری که به وجهه باشگاه آسیب می‌زند، منافع شخصی خود را بر منافع تیم ترجیح دهد.

در سال‌های گذشته، بازیکنان رئال نیز به دلیل نقض همین مقررات جریمه شده‌اند، هرچند این جریمه‌ها معمولاً به‌صورت محرمانه اعمال می‌شوند. به نظر می‌رسد در مورد وینیسیوس هم همین رویه ادامه یابد و برخورد درون‌باشگاهی صورت گیرد.

ساعاتی پس از بازی، وینیسیوس در شبکه‌های اجتماعی سعی کرد از شدت بحران بکاهد. او نوشت:

پیامی برای همه مادریدی‌ها دارم، به‌ویژه کسانی که در برنابئو از ما حمایت کردند. ال‌کلاسیکو همیشه پر از احساس است و گاهی کنترلش سخت می‌شود. قصد بی‌احترامی به کسی را نداشتم. همه ما می‌دانیم وقتی پیراهن رئال را می‌پوشیم، باید مسئولانه رفتار کنیم. زنده باد مادرید.

این عذرخواهی هرچند لحن آرام‌تری داشت، اما برای بسیاری از هواداران قانع‌کننده نبود. رسانه‌های اسپانیایی واکنش وینیسیوس را غیرحرفه‌ای و مغایر با ارزش‌های رئال مادرید توصیف کردند.

با وجود درخشش در زمین و تأثیر مستقیمش بر پیروزی مقابل بارسلونا، وینیسیوس حالا در موقعیتی قرار گرفته که باید میان شهرت فردی و نظم تیمی یکی را انتخاب کند. ژابی آلونسو که با سیاست سکوت و انضباط تیم را اداره می‌کند، به خوبی می‌داند این بحران اگر کنترل نشود، می‌تواند به چالشی بزرگ‌تر در رختکن منجر شود.

برد ارزشمند رئال مقابل بارسلونا بار دیگر توانایی تیم در مسابقات بزرگ را نشان داد، اما رفتار مهاجم برزیلی یادآور این واقعیت است که گاهی خطر واقعی، نه از بیرون زمین، بلکه از درون تیم می‌آید.

انتهای پیام/