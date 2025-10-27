ششمین پیروزی پیاپی استقلال در لیگ بسکتبال

به گزارش ایلنا، تیم بسکتبال استقلال تهران در ادامه روند درخشان خود در فصل جدید لیگ برتر، موفق شد با نمایشی مقتدرانه و حساب‌شده تیم پترو نوین را با نتیجه قاطع ۷۹ بر ۵۰ شکست دهد و ششمین برد متوالی خود را به دست آورد؛ بردی که بیش از هر چیز نشان از انسجام، هماهنگی و پیشرفت گام‌به‌گام آبی‌پوشان دارد.

استقلال از همان آغاز مسابقه با تمرکز بالا و برنامه‌ای دقیق وارد زمین شد. بازیکنان این تیم با دفاع منسجم، توپ‌گیری‌های مؤثر و اجرای سریع ضدحملات، اجازه ندادند تیم پترو نوین ریتم دلخواه خود را پیدا کند. برتری ۱۹ بر ۹ در کوارتر نخست نشان داد که استقلال قصد ندارد لحظه‌ای از کنترل بازی خارج شود و از همان ابتدا برتری خود را به حریف دیکته کرد.

در کوارتر دوم نیز روند تیم تهرانی تغییری نکرد. استقلال با اجرای هوشمندانه بازی ترکیبی و استفاده از پرتاب‌های دقیق سه‌امتیازی، فاصله امتیازها را بیشتر کرد و در پایان نیمه نخست با نتیجه ۳۸ بر ۱۹ از حریف خود پیش افتاد. تیم پترو نوین در این دقایق تلاش کرد با تغییر سیستم دفاعی و پرس در زمین حریف شرایط را عوض کند، اما نظم تاکتیکی و هماهنگی بازیکنان استقلال اجازه هیچ‌گونه بازگشتی را نداد.

در نیمه دوم، نمایش آبی‌پوشان همچنان چشم‌نواز و مقتدرانه بود. استقلال در کوارتر سوم با کنترل ریتم بازی و ریباندهای مؤثر زیر حلقه، اختلاف را به بیش از ۳۰ امتیاز رساند و نتیجه ۶۴ بر ۳۳ را روی تابلو ثبت کرد. این فاصله زیاد باعث شد کادر فنی استقلال در کوارتر پایانی فرصت بازی را به برخی بازیکنان جوان‌تر بدهد تا ضمن حفظ نتیجه دیگر بازیکنان را هم در شرایط مسابقه قرار دهد.

در نهایت این دیدار با برتری ۷۹ بر ۵۰ به سود استقلال به پایان رسید تا شاگردان آبی‌پوش ششمین برد متوالی خود را در لیگ برتر جشن بگیرند. روند استقلال در هفته‌های اخیر، نه‌تنها از ثبات تاکتیکی بلکه از بلوغ ذهنی و تیمی حکایت دارد؛ تیمی که حالا به یکی از مدعیان جدی قهرمانی تبدیل شده است.

در این مسابقه نوید رضایی‌فر بار دیگر چهره شاخص میدان بود و با بیشترین امتیاز کسب‌شده، عنوان امتیازآورترین بازیکن استقلال را به خود اختصاص داد. رضایی‌فر با پرتاب‌های دقیق، ریتم هجومی تیم را حفظ کرد و نقش پررنگی در تداوم نوار پیروزی‌های استقلال داشت. عملکرد او در کنار بازی گروهی کم‌نقص سایر بازیکنان، مانند امیرحسین نیکنام بازیکن جوانی کخ در این مسابقه فرصت بیشتری برای بازی داشت و نمایش خوبی ارائه کرد تصویری روشن از تیمی ساخت که این روزها در بسکتبال ایران، با اقتدار حرف اول را می‌زند.

