خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دو نامزد اصلی برای هدایت یوونتوس

دو نامزد اصلی برای هدایت یوونتوس
کد خبر : 1705900
لینک کوتاه کپی شد.

پس از اخراج ایگور تودور از یوونتوس در پی کسب نتایج ضعیف، چندین منبع خبری اعلام کردند که لوچانو اسپالتی، سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا، و رافائله پالادینو، سرمربی سابق فیورنتینا، دو نامزد اصلی برای تصدی این سمت هستند.

به گزارش ایلنا، طبق اعلام منابع متعدد از جمله فابریزیو رومانو و متئو مورتو، لوچانو اسپالتی و رافائله پالادینو، پیشتازان لیست نامزدهای سرمربیگری باشگاه یوونتوس هستند.

اخراج ایگور تودور پس از ۲۴ بازی، در پی شکست‌های متوالی و ناکامی تیم در گلزنی، روز دوشنبه به طور رسمی توسط باشگاه یوونتوس تأیید شد. یوونتوس در سه بازی اخیر خود شکست خورده و در چهار بازی گذشته موفق به گلزنی نشده بود.

اسپالتی آخرین بار در ماه ژوئن از هدایت تیم ملی ایتالیا برکنار شد، در حالیکه پالادینو نیز در پایان فصل ۲۵-۲۰۲۴ با توافق دوجانبه از فیورنتینا جدا شد.

باشگاه یوونتوس همچنین تأیید کرد که ماسیمیلیانو برامبیلا، سرمربی تیم جوانان (نکست‌جن)، هدایت تیم را در دو روز آینده بر عهده خواهد داشت و در بازی بعدی سری آ که بانوی پیر میزبان اودینزه خواهد بود، سرمربی موقت تیم خواهد بود.

تودور از ۲۴ بازی که به عنوان سرمربی هدایت یوونتوس را بر عهده داشت، ۱۰ مسابقه را با پیروزی به پایان رساند. او در مارس ۲۰۲۵ جایگزین تیاگو موتا شده بود. طبق گزارش‌ها، قرارداد هر دو نامزد اصلی (اسپالتی و پالادینو) با باشگاه آلیانز تا ژوئن ۲۰۲۷ اعتبار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ