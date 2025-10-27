دو نامزد اصلی برای هدایت یوونتوس

به گزارش ایلنا، طبق اعلام منابع متعدد از جمله فابریزیو رومانو و متئو مورتو، لوچانو اسپالتی و رافائله پالادینو، پیشتازان لیست نامزدهای سرمربیگری باشگاه یوونتوس هستند.

اخراج ایگور تودور پس از ۲۴ بازی، در پی شکست‌های متوالی و ناکامی تیم در گلزنی، روز دوشنبه به طور رسمی توسط باشگاه یوونتوس تأیید شد. یوونتوس در سه بازی اخیر خود شکست خورده و در چهار بازی گذشته موفق به گلزنی نشده بود.

اسپالتی آخرین بار در ماه ژوئن از هدایت تیم ملی ایتالیا برکنار شد، در حالیکه پالادینو نیز در پایان فصل ۲۵-۲۰۲۴ با توافق دوجانبه از فیورنتینا جدا شد.

باشگاه یوونتوس همچنین تأیید کرد که ماسیمیلیانو برامبیلا، سرمربی تیم جوانان (نکست‌جن)، هدایت تیم را در دو روز آینده بر عهده خواهد داشت و در بازی بعدی سری آ که بانوی پیر میزبان اودینزه خواهد بود، سرمربی موقت تیم خواهد بود.

تودور از ۲۴ بازی که به عنوان سرمربی هدایت یوونتوس را بر عهده داشت، ۱۰ مسابقه را با پیروزی به پایان رساند. او در مارس ۲۰۲۵ جایگزین تیاگو موتا شده بود. طبق گزارش‌ها، قرارداد هر دو نامزد اصلی (اسپالتی و پالادینو) با باشگاه آلیانز تا ژوئن ۲۰۲۷ اعتبار دارد.

انتهای پیام/