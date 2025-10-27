خبرگزاری کار ایران
مدال برنز بوکس آسیایی جوانان برای مهرشاد شرافتمند قطعی شد

مدال برنز بوکس آسیایی جوانان برای مهرشاد شرافتمند قطعی شد
مهرشاد شرافتمند، نماینده ایران در رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی جوانان در منامه بحرین، با پیروزی برابر حریف تاجیک خود به نیمه‌نهایی رسید و مدال برنز خود را قطعی کرد.

به گزارش ایلنا، در وزن ۷۵ کیلوگرم رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی جوانان، مهرشاد شرافتمند با پیراهن، دستکش و کلاه قرمز به مصاف امیر نوزیموف از تاجیکستان رفت و  شد با رای داوران و نتیجه ۴ بر صفر به برتری دست یابد. این پیروزی راه او را به مرحله نیمه‌نهایی هموار کرد و مدال برنز او در  این مسابقات قطعی شد. .

شرافتمند در مرحله بعدی برای رسیدن به فینال، باید با گوان از چین روبه‌رو شود و تلاش خواهد کرد تا با ثبت عملکردی موفق، روی سکوی بالاتر نیز قرار گیرد.

