مدال برنز بوکس آسیایی جوانان برای مهرشاد شرافتمند قطعی شد

به گزارش ایلنا، در وزن ۷۵ کیلوگرم رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی جوانان، مهرشاد شرافتمند با پیراهن، دستکش و کلاه قرمز به مصاف امیر نوزیموف از تاجیکستان رفت و شد با رای داوران و نتیجه ۴ بر صفر به برتری دست یابد. این پیروزی راه او را به مرحله نیمه‌نهایی هموار کرد و مدال برنز او در این مسابقات قطعی شد. .

شرافتمند در مرحله بعدی برای رسیدن به فینال، باید با گوان از چین روبه‌رو شود و تلاش خواهد کرد تا با ثبت عملکردی موفق، روی سکوی بالاتر نیز قرار گیرد.

