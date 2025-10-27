وریا غفوری مربی استقلال شد

به گزارش ایلنا، بازگشت وریا غفوری به استقلال، بعد از مدت‌ها انتظار هواداران، بالاخره قطعی شد. کاپیتان سابق آبی‌پوشان که یکی از نمادهای تعصب و اخلاق در سال‌های اخیر این باشگاه محسوب می‌شود، امروز به صورت رسمی به عنوان کمک‌مربی به جمع کادر فنی تیم اضافه شد.

بر اساس اعلام باشگاه استقلال، حضور وریا در کادر فنی با درخواست مستقیم ریکاردو ساپینتو و پیگیری مدیران باشگاه نهایی شده است.

در بیانیه باشگاه آمده است:«باشگاه استقلال با افتخار اعلام می‌کند که وریا غفوری، کاپیتان سابق و از چهره‌های ماندگار تاریخ این باشگاه، به عنوان کمک‌مربی تیم فوتبال استقلال به جمع کادر فنی اضافه شد. وریا که سال‌ها با تعصب، شجاعت و صداقت پیراهن آبی را بر تن داشت، این‌بار در قامت مربی به خانه خود بازگشته تا تجربه، دانش و روحیه رهبری‌اش را در خدمت تیم محبوب میلیون‌ها هوادار قرار دهد.»

وریا پیش از آغاز فصل نیز در آستانه بازگشت به تیم قرار داشت، اما این موضوع به تأخیر افتاد. حالا پس از گذشت ۸ هفته از لیگ برتر، او رسماً به جمع اعضای کادر فنی اضافه شده است.

چند دقیقه قبل تر علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره باشگاه، در شبکه اجتماعی (توییتر) این خبر را اعلام کرده بود و نوشت:«وریا غفوری، کاپیتان سابق؛ الگوی اخلاق و محبوب، به عنوان کمک‌مربی به کادر فنی تیم فوتبال باشگاه اضافه شد. وریا سال‌ها با تعصب، شجاعت و اخلاق آبی‌پوش بود، بازگشته تا تجربه و روحیه رهبری خود را در خدمت باشگاه محبوبش قرار دهد. به خانه خوش آمدی کاپیتان.»

وریا غفوری که در دوران حضورش در ترکیب استقلال نقش مهمی در قهرمانی بدون شکست این تیم داشت، حالا در قامت مربی به خانه بازگشته تا مسیر تازه‌ای را آغاز کند. بازگشتی که برای هواداران آبی‌پوش، پر از حس اعتماد، نوستالژی و امید به آینده‌ای روشن است.

