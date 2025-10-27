خبرگزاری کار ایران
پایان کار مربی کروات پس از ۷ ماه

رسمی: ایگور تودور از یوونتوس اخراج شد

باشگاه یوونتوس ایتالیا، ایگور تودور را پس از تنها هفت ماه و هدایت ۲۴ بازی از سمت سرمربیگری اخراج کرد.

به گزارش ایلنا، ایگور تودور پس از ۲۴ بازی هدایت یوونتوس، از سرمربیگری این تیم برکنار شد. آخرین بازی این مربی ۴۷ ساله، شکست یک بر صفر روز یکشنبه مقابل لاتزیو بود که تیم را در رده هشتم جدول سری آ قرار داد. این شکست در پی باخت دو بر صفر مقابل کومو در لیگ و همچنین شکست یک بر صفر برابر رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا رقم خورد.

این باخت، روند بدون برد یوونتوس در تمامی رقابت‌ها را به ۸ مسابقه متوالی افزایش داد. بیانکونری پس از کسب سه پیروزی متوالی در ابتدای فصل، پنج تساوی پیاپی و سپس سه شکست را تجربه کرده است.

ایوان یاورچیچ، تومیسلاو روگیچ و ریکاردو رانگناچی، اعضای کادر فنی تودور نیز باشگاه را ترک کرده‌اند.

تودور در ماه مارس گذشته، جایگزین تیاگو موتا شد که تنها ۹ ماه هدایت تیم تورینی را بر عهده داشت. یوونتوس در آن فصل لیگ برتر ایتالیا، تنها یک بازی از مسابقات باقی‌مانده را تحت هدایت تودور واگذار کرد، اما فصل را بدون کسب جام به پایان رساند. 

دامیان کومولی، مدیر کل باشگاه، در ماه ژوئن تأیید کرده بود که این سرمربی برای فصل ۲۶-۲۰۲۵ نیز در سمت خود باقی خواهد ماند، اما یوونتوس از ماه سپتامبر تاکنون در هیچ مسابقه‌ای پیروز نشده است.

تودور که در دوران حرفه‌ای خود به مدت ۹ سال و در ۱۷۴ مسابقه برای یوونتوس به میدان رفت و دو عنوان قهرمانی لیگ (۲۰۰۲ و ۲۰۰۳) را کسب کرد، دوران مربیگری خود را در سال ۲۰۱۳ با تیم کروات هایدوک اشپلیت آغاز کرد.

او پس از آن در تیم‌های پائوک، کارابوک‌اسپور، گالاتاسرای و اودینزه مربیگری کرد و سپس در سال ۲۰۲۰ به عنوان بخشی از کادر فنی آندره‌آ پیرلو، دوباره به تیم تورینی بازگشت. پس از جدایی در پایان آن فصل، تودور در تیم‌های هلاس ورونا، مارسی و لاتزیو مربیگری کرده است.

یوونتوس روز چهارشنبه در سری آ میزبان اودینزه خواهد بود. ماسیمو برامبیلا، سرمربی تیم ذخیره باشگاه (یوونتوس نکست جن در سری سی)، به طور موقت هدایت تیم اصلی را بر عهده خواهد گرفت.

