تداوم ناکامی تکواندوکاران ایران در ووشی چین

به گزارش ایلنا، در رقابت‌های وزن ۸۰- کیلوگرم مردان، مهران برخورداری، دارنده مدال نقره المپیک پاریس و برنز جهانی، در گام‌های نخست مقابل حریفانی از جزایر موریس و پرتغال به برتری دست یافت. او در مرحله یک‌هشتم نیز جسوربیک جایسانوف، قهرمان آسیا از ازبکستان، را در دیداری نزدیک شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم شد. با این حال برخورداری در این مرحله برابر کیوژانگ ژیانگ از چین در دو راند متوالی شکست خورد و از رسیدن به مدال بازماند.

در راند نخست این مبارزه، نتیجه با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید اما داور به دلیل کسب امتیاز اول، نماینده میزبان را برنده اعلام کرد. در راند دوم نیز در حالی که برخورداری با نتیجه ۴ بر صفر پیش بود، در نهایت ۸ بر ۷ مغلوب شد تا از ادامه رقابت‌ها باز بماند.

در بخش زنان و در وزن ۴۶- کیلوگرم، سعیده نصیری پس از دو پیروزی مقابل نمایندگان تیمورشرقی و جمهوری آذربایجان، در گام سوم مقابل جایز باست از کاستاریکا که زیر پرچم فدراسیون جهانی مبارزه می‌کند، شکست خورد و از دور رقابت‌ها حذف شد.

با پایان روز چهارم مسابقات، تنها مهدی حاجی‌موسایی موفق به کسب مدال نقره شده و سایر نمایندگان ایران از جمله مهدی رزمیان، محمدحسین یزدانی، آرین سلیمی، مهلا مومن‌زاده، ناهید کیانی، ملیکا میرحسینی، مهران برخورداری و سعیده نصیری از دور مسابقات کنار رفته‌اند.

انتهای پیام/