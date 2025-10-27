وضعیت نهایی چشمی امروز مشخص میشود
کادر پزشکی استقلال امروز نظر نهایی درباره وضعیت مصدومیت روزبه چشمی را به ریکاردو ساپینتو خواهد رساند.
به گزارش ایلنا، وضعیت نهایی روزبه چشمی، کاپیتان استقلال، امروز تعیین خواهد شد. این بازیکن که در دیدار مقابل چادرملو اردکان دچار مصدومیت از ناحیه ساق پا شده بود، در سه بازی اخیر تیمش غایب بود و دیدار با فجر سپاسی شیراز را نیز از دست داد.
طبق اعلام کادر پزشکی استقلال، امروز ارزیابی دقیقی از وضعیت چشمی انجام خواهد شد و نتیجه بررسیها به ریکاردو ساپینتو اعلام خواهد شد تا سرمربی تیم در مورد بازگشت او به تمرینات تصمیمگیری کند. اگر وضعیت چشمی مثبت باشد، احتمالاً بهتدریج به تمرینات گروهی بازخواهد گشت؛ اما کادر فنی استقلال قصد دارد بهطور احتیاطی او را بازگرداند تا از تشدید مصدومیت جلوگیری شود.
در غیاب چشمی، امیرمحمد رزاقینیا در میانه میدان عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته و توانسته جای خالی او و دیدیه اندونگ را پر کند. بنابراین فشار برای بازگرداندن سریع کاپیتان کمتر شده است. اگر تأییدیه پزشکان مثبت باشد، ممکن است چشمی در فهرست بازی با آلومینیوم اراک قرار بگیرد، اما بعید است ساپینتو ریسک کند و او را در ترکیب اصلی قرار دهد. سرمربی استقلال تمایل دارد چشمی را بهطور کامل آماده کند تا در بازیهای حساس پیش رو، از جمله دیدار برابر الوحدات اردن در لیگ قهرمانان آسیا، حضور داشته باشد.