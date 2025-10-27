ستاره سابق رئال مادرید درگذشت

به گزارش ایلنا، اوچوتورنا که در ماه‌های اخیر به دلیل بیماری از فعالیت حرفه‌ای و انظار عمومی فاصله گرفته بود، روز یکشنبه در والنسیا چشم از جهان فروبست. او پس از خداحافظی از فوتبال در دهه ۹۰ میلادی، یکی از موفق‌ترین و اثرگذارترین دوران مربیگری دروازه‌بان‌ها را در تاریخ فوتبال اسپانیا رقم زد و طی بیش از دو دهه با تیم ملی این کشور و باشگاه والنسیا همکاری داشت.

از دروازه رئال مادرید تا افتخار با والنسیا

اوچوتورنا متولد سال ۱۹۶۱ در شهر سن‌سباستین بود و نخستین بار در سال ۱۹۸۲ به واسطه اعتصاب بازیکنان، فرصت بازی در تیم نخست رئال مادرید را به دست آورد. او در آن دوران، با کسب قهرمانی در جام حذفی اسپانیا مقابل اتلتیکومادرید، همراه با تیمش سه قهرمانی لالیگا، دو جام یوفا و یک جام اتحادیه اسپانیا را نیز تجربه کرد، هرچند بیشتر دوران حضورش در سایه دروازه‌بان افسانه‌ای، میگل آنخل سپری شد.

در سال ۱۹۸۸ به والنسیا پیوست و در دومین فصل حضورش با درخشش چشمگیر، موفق شد عنوان زامورا را به‌دست آورد؛ جایزه‌ای که به دروازه‌بانی با کمترین گل خورده در فصل تعلق می‌گیرد. عملکرد درخشان او در مستایا سبب شد به تیم ملی اسپانیا برای حضور در جام جهانی ۱۹۹۰ ایتالیا دعوت شود؛ جایی که در کنار آندونی زوبی‌زارتا و خوان کارلوس آبلاندو از اسپورتینگ حضور داشت.

او تا میانه دهه ۹۰ میلادی در ترکیب والنسیا ماند و سپس به تِنِریفه و لوگرونیس رفت تا دوران حرفه‌ای خود را در آنجا به پایان برساند.

مربی دروازه‌بان‌هایی که تاریخ ساختند

پس از بازنشستگی، اوچوتورنا به والنسیا بازگشت و به‌عنوان مربی دروازه‌بان با رافا بنیتس همکاری کرد؛ همکاری‌ای که بعدها در لیورپول نیز ادامه یافت. در کنار فعالیت باشگاهی، او از اوایل دهه ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۲۱ مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی اسپانیا بود و در موفق‌ترین دوران تاریخ این تیم نقش کلیدی داشت.

در زمان حضور او در کادر فنی «لا روخا»، تیم ملی اسپانیا موفق به کسب قهرمانی یورو ۲۰۰۸ در اتریش و سوئیس، جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی و یورو ۲۰۱۲ در اوکراین و لهستان شد. او همچنین در رقابت‌های یورو ۲۰۰۴ پرتغال، جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان، جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل، یورو ۲۰۱۶ فرانسه و جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نیز در کادر فنی حضور داشت. قراردادش با تیم ملی در فوریه ۲۰۲۱ به پایان رسید.

در طول سال‌ها، دروازه‌بانان بزرگی زیر نظر او رشد کردند؛ از سانتی کانیسارس و آندرس پالُپ گرفته تا دیه‌گو آلوس، گوییتا، نِتو، مَتیو رایان، خائومه دومنک و سیلسن. آخرین شاگرد برجسته او گیورگی مامارداشویلی، دروازه‌بان فعلی لیورپول بود که در گفت‌وگویی با روزنامه «مارکا» گفته بود:«خیلی چیزها از اوچوتورنا یاد گرفتم؛ او انسانی فوق‌العاده و مربی‌ای بی‌نظیر بود. از تمرینات فیزیکی گرفته تا جنبه‌های روانی، همه‌چیز را از او آموختم و همیشه مدیونش هستم.»

