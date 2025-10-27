بازتاب جهانی درگیری جنجالی الکلاسیکو؛ انگار به ۱۳ سال قبل برگشتهایم!
پس از پایان دیدار پرتنش رئال مادرید و بارسلونا در سانتیاگو برنابئو، رسانههای معتبر جهان از درگیری بازیکنان دو تیم نوشتند و اتفاقات این مسابقه را با دوران پرتنش رقابتهای دوران مورینیو مقایسه کردند.
به گزارش ایلنا، الکلاسیکوی این فصل نیز طبق انتظار، با صحنههایی پر از هیجان، درگیری و تصمیمهای بحثبرانگیز داوری همراه بود. مسابقهای که از همان دقایق ابتدایی با تنش آغاز شد و در پایان، با درگیری جمعی بازیکنان و دخالت پلیس در ورزشگاه، به اوج خود رسید.
تنش از پیش از سوت آغاز
پیش از شروع بازی، اظهارات جنجالی لامین یامال درباره اینکه «مادرید میدزدد و بعد شکایت میکند»، فضای دو تیم را متشنج کرده بود. این تنشها در پایان مسابقه فوران کرد؛ جایی که دنی کارواخال، وینیسیوس جونیور و یامال درگیر شدند و این درگیری به هر دو نیمکت سرایت کرد تا در نهایت مأموران امنیتی برای آرامکردن اوضاع وارد عمل شوند.
واکنش رسانههای بینالمللی
انگلیس | "لامین یامال جرقه درگیری دستهجمعی را زد"
رسانههای انگلیسی یامال را عامل اصلی حوادث دقایق پایانی دانستند. به نوشتهی نشریات انگلیسی:
«پس از سوت پایان، زمانی که کارواخال به سمت یامال رفت تا از اظهارات پیش از بازی او بازخواست کند، درگیری آغاز شد. یامال تلاش کرد پاسخ دهد اما کاماوینگا و کورتوا مانع شدند. وینیسیوس نیز قصد داشت به سمت او برود اما توسط نیروهای امنیتی از زمین خارج شد. چند بازیکن کارت زرد گرفتند و صحنه برای چند دقیقه کاملاً آشفته بود.»
در بیبیسی نیز تحلیلگر اسپانیایی، گیلم بالاگه، نوشت: «روابط وینیسیوس با باشگاه بسیار متشنج شده و او احساس میکند دیگر مانند گذشته مورد حمایت قرار نمیگیرد.»
فرانسه | "یاد گرفته کمتر بیرون از زمین حاشیهسازی کند"
نشریه «اکیپ» تمرکز خود را بر عملکرد کیلیان امباپه گذاشت و در تیتر خود از عبارت «غول اسپانیا» استفاده کرد. این روزنامه درباره گل مردود امباپه نوشت: «قانون آفساید نیمهخودکار در لالیگا بهشدت ناامیدکننده است. اختلاف میلیمتری باعث شد گل پذیرفته نشود.» اکیپ همچنین از عملکرد هموطنان فرانسوی امباپه، یعنی کاماوینگا و شوامنی تمجید کرد.
ایتالیا | "احساس کردیم ۱۳ سال به عقب برگشتیم"
روزنامه ایتالیایی «گاتزتا دلو اسپورت» نوشت: «صحنههای پایانی این مسابقه ما را به دوران مورینیو و الکلاسیکوهای جنجالی آن سالها بازگرداند. بازی به شدت داغ شده بود و وینیسیوس با عصبانیت و تمایل به بحث با یامال، که در روزهای گذشته در کانون توجه بود اما در زمین عملکرد ضعیفی داشت، درگیری را تشدید کرد. گویی وینیسیوس نقش "پهپه" را بازی میکرد و پلیس به زمین برنابئو آمد.»
پرتغال | "وینیسیوس جونیور کنترل خود را از دست داد"
رسانههای پرتغالی نوشتند: «پس از تصمیم ژابی آلونسو برای تعویض وینیسیوس در دقیقه ۷۲، بازیکن برزیلی به شدت عصبانی شد و مستقیماً به رختکن رفت. هرچند دقایقی بعد بازگشت، اما در پایان مسابقه در درگیری دستهجمعی نیز حضور داشت.»
آلمان | "بازیکنان باید الگوی کودکان باشند"
شبکه دازن آلمان نقلقولی از سامی خدیرا، ستاره پیشین رئال، منتشر کرد:«همهچیز درباره احساسات است، اما باید بدانیم این تصاویر در سراسر جهان پخش میشود. وقتی چنین اتفاقاتی میان ستارههای بزرگ رخ میدهد، تأثیر مستقیمی بر هواداران و کودکان دارد. این دیدار بزرگترین مسابقه فوتبالی جهان است و نباید چنین تصویری از آن باقی بماند. بازیکنان باید به مسئولیت خود به عنوان الگو برای نسل جوان آگاه باشند.»
برزیل | "وینیسیوس با عصبانیت واکنش نشان داد"
رسانههای برزیلی نوشتند: «وقتی ژابی آلونسو در نیمه دوم از وینیسیوس خواست زمین را ترک کند، او آشکارا ناراحتیاش را نشان داد و حتی در مسیر خروج، چندین بار به داوران و نیمکت اعتراض کرد.»
آرژانتین | "داغترین الکلاسیکوی سالهای اخیر"
مطبوعات آرژانتینی نیز با اشاره به شدت و هیجان بازی نوشتند: «الکلاسیکوی اسپانیا همهچیز داشت؛ از نمایش درخشان رئال مادرید در پیروزی قاطع مقابل بارسلونا گرفته تا درگیریها و حواشی پرشور، که آن را به یکی از جنجالیترین دیدارهای چند سال اخیر تبدیل کرد؛ بیشک تحت تأثیر اظهارات تند لامین یامال پیش از مسابقه.»