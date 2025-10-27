به گزارش ایلنا، رقابت سنتی میان رئال مادرید و بارسلونا همواره با برابری و نزدیکی نتایج همراه بوده است؛ تقابلی که حتی در فصل‌هایی که یکی از دو تیم قدرتمندتر از دیگری به نظر می‌رسیده، نتیجه‌اش مسیر قهرمانی را تغییر داده است. ال‌کلاسیکو اگرچه فقط سه امتیاز دارد، اما تأثیری روانی و رقابتی دارد که می‌تواند فصل را برای برنده‌اش دگرگون کند.

شانس‌های مساوی پیش از ال‌کلاسیکو

پیش از آغاز دیدار حساس در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو، مدل تحلیلی اُپتا شانس دو تیم برای قهرمانی را تقریباً برابر ارزیابی کرده بود. از یک سو پروژه تازه ژابی آلونسو در مادرید، و از سوی دیگر تداوم برنامه فلیک در بارسلونا، پیش‌بینی را دشوار کرده بود. با این حال، داده‌های تحلیلی جدید نشان می‌دهد مسیر قهرمانی به سمت مادرید متمایل شده است.

خروجی مدل آماری اُپتا

طبق نتایج منتشرشده از سوپرکامپیوتر اُپتا، احتمال قهرمانی رئال مادرید در پایان فصل لالیگا ۶۸.۹۱ درصد برآورد شده، در حالیکه شانس بارسلونا تنها ۲۵.۷۵ درصد است. این اختلاف قابل توجه در پیش‌بینی امتیازات نیز خود را نشان می‌دهد؛ جایی که تیم آلونسو میانگین ۸۷ امتیاز کسب خواهد کرد، در حالی که شاگردان فلیک تنها اندکی بیش از ۸۰ امتیاز به دست می‌آورند.

در ادامه جدول پیش‌بینی اُپتا، تیم اتلتیکو مادرید با امتیازی حدود ۷۰ در جایگاه سوم قرار دارد، در حالیکه تیم‌های لوانته، خیرونا و اوویدو به‌عنوان محتمل‌ترین گزینه‌های سقوط به دسته پایین‌تر معرفی شده‌اند.

توازن تاریخی در رقابت ابدی

در طول دهه‌های اخیر، ال‌کلاسیکو بارها تعیین‌کننده مسیر قهرمانی در اسپانیا بوده است. حتی در زمان‌هایی که یکی از دو تیم فاصله زیادی با دیگری در جدول داشت، نتیجه این تقابل مسیر فصل را تغییر داده است. حال، پس از گذشت ۱۰ هفته از آغاز فصل، به‌نظر می‌رسد داده‌های اُپتا بار دیگر تأیید می‌کند که برتری در این بازی فراتر از سه امتیاز است؛ پیروزی‌ای که می‌تواند تفاوت میان قهرمان و نایب‌قهرمان را رقم بزند.

