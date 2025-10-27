به گزارش ایلنا، دیدار حساس ال‌ کلاسیکو در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو علاوه بر جذابیت فوتبالی، شاهد صحنه‌ای بحث‌برانگیز از وینیسیوس جونیور بود. او پس از تعویض در دقیقه ۷۱ بازی، خشم خود را از تصمیم ژابی آلونسو آشکارا نشان داد و هنگام خروج از زمین با عصبانیت گفت: «از تیم می‌روم... ترجیح می‌دهم بروم.» این جمله که توسط شبکه DAZN ضبط شد، به سرعت به یکی از موضوعات داغ فوتبال اسپانیا تبدیل شد.

در آن لحظه، تابلو تعویض عدد ۷ را نشان داد و وینیسیوس که انتظار نداشت زودتر از سایرین بیرون کشیده شود، با ناباوری فریاد زد: «من؟ من؟ آقای مربی؟!» و با دستان باز از آلونسو توضیح خواست. او هنگام ترک زمین چند حرکت عصبی از خود نشان داد و در نهایت با لحنی تند به آسمان برنابئو ناسزا گفت.

در سوی مقابل، آلونسو نیز در واکنش تلاش کرد فضا را کنترل کند و با صدایی بلند بازیکن خود را خطاب قرار داد: «بیا بیرون، وینی، زودتر!» با این حال، تنش میان دو طرف به قدری بالا رفت که لوئیس یاپیس، مربی دروازه‌بان‌های رئال مادرید، ناچار شد به رختکن برود تا با وینیسیوس صحبت کند و او را آرام کند. یاپیس در گفت‌وگویی مستقیم و صریح، تلاش کرد مهاجم برزیلی را قانع کند که به نیمکت بازگردد؛ اقدامی که دقایقی بعد نتیجه داد و وینیسیوس کنار هم‌تیمی‌هایش نشست.

پس از پایان مسابقه، آلونسو در نشست خبری اعلام کرد که ماجرا درون باشگاه بررسی خواهد شد:«این موضوعی است که در فضای داخلی تیم درباره‌اش صحبت می‌کنیم. چنین اتفاقاتی نباید بیرون از رختکن ادامه پیدا کند. من و وینیسیوس در فضایی آرام، بین خودمان آن را حل خواهیم کرد.»

