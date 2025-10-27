قدردانی خرید پر حرف و حدیث پرسپولیس از هاشمیان

به گزارش ایلنا، حسین ابرقویی درحالی به پرسپولیس پیوست که هواداران از جذب او ناراضی بودند اما هاشمیان پشت این بازیکن ایستاد و با اعتماد به وی یک چهره جدید را به خط دفاع پرسپولیس اضافه کرد.

حسین ابرقویی در استوری اینستاگرامش با انتشار تصویری از هاشمیان نوشت: «از تمام زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه‌ی شما در دوران حضورتان در باشگاه صمیمانه تشکر می‌کنم. همیشه در قلب هواداران و بازیکنان این تیم جای دارید و برای مسیر جدیدتان آرزوی بهترین‌ها را دارم.»

ابرقویی که در فصل جاری با اعتماد کامل وحید هاشمیان در هفت هفته لیگ برتر در ترکیب اصلی پرسپولیس حضور داشت، یکی از تصمیمات مهم این سرمربی در دوران کوتاه مربیگری‌اش محسوب می‌شود.

نمایش‌های باثبات و جسورانه او در پست دفاع گرکزی باعث شد نه‌تنها جایگاه ثابتی در ترکیب تیم پیدا کند، بلکه در ادامه به اردوی تیم ملی ایران نیز دعوت شود و نخستین بازی ملی خود را تجربه کند.

