کریم باقری، سرمربی موقت پرسپولیس در بازی با تراکتور

کریم باقری، سرمربی موقت پرسپولیس در بازی با تراکتور
اصرار اعضای هیئت‌مدیره بالاخره نتیجه داد و کاپیتان سابق سرخ‌پوشان، هدایت تیم را در یکی از مهم‌ترین بازی‌های فصل برعهده می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، در شرایطی که پرسپولیس پس از جدایی وحید هاشمیان با ابهام در کادر فنی روبه‌رو شده بود، سرانجام تصمیم نهایی درباره نیمکت این تیم گرفته شد و کریم باقری در دیدار حساس مقابل تراکتور، به‌عنوان سرمربی موقت سرخ‌پوشان روی نیمکت خواهد نشست.

باقری که پس از قطع همکاری باشگاه با هاشمیان، انتقادات صریحی نسبت به نحوه جدایی سرمربی جوان پرسپولیس مطرح کرده بود، در روزهای اخیر همچنان در تمرینات تیم حاضر شد و با وجود فضای ملتهب پیرامون تیم، نقش پررنگی در حفظ آرامش بازیکنان داشت.

اعضای هیئت‌مدیره پرسپولیس با توجه به شناخت بالای باقری از تیم و نفوذ مثبت او در رختکن، از او خواستند هدایت موقت تیم را برعهده بگیرد. در حال حاضر او به همراه مهرداد خانبان، تمرینات فنی و تاکتیکی سرخ‌پوشان را زیر نظر دارد.

از سوی دیگر، هنوز قرارداد وحید هاشمیان به‌صورت رسمی فسخ نشده و اوسمار ویِرا، سرمربی برزیلی جدید پرسپولیس نیز بامداد چهارشنبه وارد تهران می‌شود؛ بنابراین زمان کافی برای همراهی تیم در دیدار هفته نهم را نخواهد داشت.

به این ترتیب، کریم باقری، وظیفه هدایت پرسپولیس در بازی دشوار برابر تراکتور را برعهده خواهد داشت؛ مسابقه‌ای که می‌تواند هم مسیر سرخ‌پوشان را در جدول تغییر دهد و هم فرصتی دوباره برای باقری باشد تا توانایی‌های خود را در مقام نفر اول نیمکت نشان دهد.

