به گزارش ایلنا، فوتبال گاهی جوهره واقعی خود را در شور و جسارت جوانی نشان می‌دهد و ادواردو کاماوینگا در نخستین ال‌ کلاسیکوی فصل، تجسم همین حقیقت بود. انرژی، شهامت و بلوغ زودهنگام او در ۹۰ دقیقه‌ای خلاصه شد که بازتابی از «انقلاب خاموش» ژابی آلونسو در رئال مادرید بود.

تغییر تاکتیکی آلونسو و درخشش کاماوینگا

مربی اهل تولوسا پیش از بازی با بارسلونا بارها گفته بود: «ما در حال ساختن پایه‌ای محکم هستیم.» این جمله، که پیش از دومین آزمون بزرگ او روی نیمکت رئال مقابل پاری‌سن‌ژرمن مطرح شد، حالا در عمل معنا پیدا کرده است.

آلونسو در جریان دیدار با بارسا تصمیمی غافلگیرکننده گرفت و کاماوینگا را در پستی غیرمنتظره به میدان فرستاد؛ تصمیمی که به یکی از کلیدهای پیروزی ۳ بر یک مادرید تبدیل شد.

هافبک فرانسوی با آماری درخشان پاسخ اعتماد مربی‌اش را داد: ۲۲ پاس صحیح از ۲۶ (دقت ۸۵ درصد)، ۸ پیروزی از ۱۲ نبرد زمینی، سه توپ‌گیری، سه دریبل موفق از سه تلاش و تنها یک توپ از دست‌رفته. او پس از بازی با لحنی شوخ‌طبعانه در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «پست جدید باز شد: وینگر راست!»

اسلحه مخفی آلونسو در رئال جدید

از زمان پیوستن به مادرید، کاماوینگا همواره فراتر از سن و تجربه‌اش ظاهر شده است. بازیکنی چندوجهی که می‌تواند هم در نقش بازپس‌گیرنده توپ بدرخشد، هم در ساخت بازی و هم در تطبیق با نیازهای تیم. با حضور آلونسو، این چندبعدی‌بودن معنای تازه‌ای پیدا کرده است.

مربی جوان به دنبال تیمی پویاتر است؛ تیمی که ترکیبی از پرس شدید، مالکیت هوشمندانه توپ و تحرک دائمی باشد. او قصد ندارد با هویت تاریخی باشگاه قطع رابطه کند، بلکه می‌خواهد آن را به شکلی مدرن و جمعی‌تر تکامل دهد. آلونسو در نخستین روز حضورش در رئال گفته بود: «می‌خواهم هواداران با دیدن بازی ما بگویند: این همان رئال مادرید من است.»

در چنین سیستمی، کاماوینگا نقشی محوری دارد. او توانایی بازی در پست‌های مختلف را دارد؛ از هافبک مرکزی گرفته تا کناری و حالا حتی مهاجم سایه. درک تاکتیکی بالای او از سنش فراتر است و انرژی بی‌پایانش به هر منطقه‌ای از زمین سرایت می‌کند.

آلونسو درباره او پیش‌تر گفته بود:«خیلی خوشحالم که دوباره در اختیارمان است. استعداد و ویژگی‌های زیادی دارد. در هر پروژه تیمی، بازیکنانی هستند که پروژه‌ای فردی نیز دارند و کاماوینگا یکی از آن‌هاست. او از پست شماره ۶ می‌تواند با پیش‌روی‌هایش خطوط را بشکند؛ ایستا نیست، پویاست.»

نماد نسل جدید مادرید

در رئال مادریدِ آلونسو، بازیکنان با عمل نه گفتار، تغییر را نمایندگی می‌کنند. تکامل تیم وابسته به کسانی است که فوتبال را با هوش، فداکاری و سازگاری می‌فهمند و کاماوینگا دقیقاً نماد این روحیه است.

البته هنوز باید در برخی جنبه‌ها پیشرفت کند؛ از جمله مدیریت احساسات، تمرکز دفاعی و کاهش اشتباه در مناطق خطرناک زمین، اما ظرفیت رشد او بسیار بالاست. او همان بازیکن چندمنظوره‌ای است که هر مربی مدرن به آن نیاز دارد.

تمجید آلونسو پس از ال‌کلاسیکو

آلونسو پس از پیروزی مقابل بارسلونا در کنفرانس خبری گفت:«ما با بازیکنانی بازی کردیم که توانایی حضور در پست‌های مختلف را دارند. می‌خواستیم میانه میدان را در اختیار بگیریم و در آن منطقه ضعف نداشته باشیم. همه تیم عالی کار کردند، اما ادواردو فوق‌العاده بود.»

همین جمله شاید بهترین توصیف از حال و آینده کاماوینگا باشد؛ بازیکنی که زیر نظر ژابی آلونسو به بخش جدایی‌ناپذیر از پروژه‌ای تبدیل شده است که هدفش ساخت رئالی تازه، مدرن، پرتحرک و هوشمند است. تیمی که بتواند هم مالکانه بازی کند، هم با فشار بالا حریف را از پای درآورد و هم با دقت توپ را در زمین به گردش درآورد.

