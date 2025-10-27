هاشمیان به جلسه باشگاه پرسپولیس نرفت!

به گزارش ایلنا، در پی جدایی وحید هاشمیان از نیمکت پرسپولیس، پیمان حدادی، سرپرست مدیرعاملی باشگاه، در مقابل ساختمان باشگاه حاضر شد و به پرسش خبرنگاران درباره برگزاری جلسه حضوری با سرمربی پیشین پاسخ کوتاهی داد.

حدادی در این گفت‌وگوی کوتاه گفت: «تلفنی با هاشمیان صحبت می‌کنیم. ما دو بار از وحید هاشمیان خواستیم که برای برگزاری جلسه به باشگاه بیاید اما ایشان نپذیرفت و حالا مجبوریم که تلفنی با ایشان در مورد جزئیات جدایی توافق کنیم.»

این جمله کوتاه، نخستین واکنش رسمی رئیس هیئت مدیره پرسپولیس پس از پایان همکاری با وحید هاشمیان محسوب می‌شود؛ تصمیمی که بلافاصله پس از دیدار مقابل ذوب‌آهن نهایی شد و اکنون راه را برای بازگشت اوسمار ویه‌را، سرمربی برزیلی سابق تیم، هموار کرده است.

به این ترتیب، دوران کوتاه و پرچالش وحید هاشمیان در پرسپولیس رسماً به پایان رسیده و باشگاه وارد مرحله تازه‌ای از تغییرات مدیریتی و فنی شده است.

