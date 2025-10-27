درس بزرگ یامال در برنابئو: ستاره جوان بارسا باید مراقب گفتارش باشد
لامین یامال، مهاجم جوان بارسلونا، در الکلاسیکوی اخیر با جو سنگین و سوتهای ممتد ورزشگاه برنابئو روبهرو شد. تحلیلگران معتقدند این ستاره باید درک کند که در دنیای فوتبال، تنها استعداد کافی نیست و هر کلمه و اقدامی، تأثیری فراتر از انتظار دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، لامین یامال به تدریج در حال درک نحوه عملکرد دنیای فوتبال حرفهای است. در این عرصه، تنها داشتن استعداد کافی نیست؛ بلکه باید دانست که چه زمانی باید صحبت کرد و مهمتر از آن، چه حرفی زد. در این بازی رسانهای، هر کلمه وزنی سنگینتر از ظاهر خود حمل میکند.
این ستاره جوان بارسلونا روز یکشنبه، تمام ورزشگاه برنابئو را علیه خود میدید. هر بار که توپ را لمس میکرد، سوتها و هواداریها مانند طوفان بر سر او آوار میشد. مشخص بود که بازیکنان رئال مادرید نیز در انتظار او بودند. این موضوع در پایان بازی به وضوح نشان داده شد، زمانی که آنها مستقیماً به سمت او رفتند تا بابت اظهاراتی که چند روز پیش مبنی بر «دزدی کردن» رئال مادرید بیان کرده بود، انتقاد کنند.
اهمیتی ندارد که او این حرف را در یک بستر دیگر، یعنی برنامه کینگز لیگ، مطرح کرده باشد. کلمات سفر میکنند، به ویژه زمانی که پای شبکههای اجتماعی و میکروفونها در میان باشد. او به دنبال لحظهای شهرت بود، اما همان دوستانی که در آن برنامه با او بودند، اگر بتوان آنها را دوست نامید، او را به سمت گفتن حرف اشتباه سوق دادند. آنها او را تحریک کردند و او دقیقاً در این دام افتاد. نتیجه این اشتباه، یک جنجال بزرگ و قرار گرفتن در مقابل یک استادیوم کاملاً عصبانی بود.
لیونل مسی هرگز در برنابئو اینگونه هو نشد. او بسیار باهوشتر بود. مسی میدانست که بهترین پاسخ در زمین بازی است؛ با توپی در پای خود و گلهایی در دروازه حریف. لامین هنوز باید این درس را بیاموزد.
او ۱۸ سال سن و استعدادی شگرف دارد و یک دوران حرفهای کامل پیش روی اوست. اما او نیاز دارد که سرعتش را کم کند، به کسانی که واقعاً به فکر او هستند گوش دهد و درک کند که موفقیت تنها با دریبلها یا پاس گلها اندازهگیری نمیشود، بلکه با بلوغ نیز سنجیده میشود. زیرا در فوتبال، همانند زندگی، صرفاً خوب بودن کافی نیست: باید دانست که چگونه رفتار کرد.