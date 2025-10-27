تمجید سرمربی المپیاکوس از مهدی طارمی

به گزارش ایلنا، المپیاکوس شب گذشته در ورزشگاه «کارایسکاکیس» با زوج مهدی طارمی و ایوب ال‌کعبی، آ.ا.ک را دو بر صفر شکست داد؛ ال‌کعبی در دقیقهٔ ۳۳ از روی نقطهٔ پنالتی گل زد و طارمی در دقیقهٔ ۶۷ با ضربهٔ سر روی ارسال ایستگاهی پودنسه کار را تمام کرد. صحنهٔ پنالتی نیز با اثرگذاری مستقیم طارمی رقم خورد؛ سانتر کوستینیا به روی دروازه آمد، طارمی با ضربهٔ سر توپ را به دست ویدا کوبید و داور آلمانی پنالتی گرفت. با این برد، المپیاکوس تنها تیمِ دوم جدول شد؛ سه امتیاز بالاتر از آ.ا.ک و یک امتیاز عقب‌تر از پائوک.

تمرکز تهاجمی قرمز و سفیدها بارها از روی ارسال‌هایی «هوایی» بود؛ جایی که طارمی و ال‌کعبی مرتباً فضاهای میانی و پشت مدافعان میانی آ.ا.ک را هدف گرفتند. طارمی علاوه بر گل، با یک «پاس کلیدی»، موقعیت خوبی را در دقیقهٔ ۱۶ برای ال‌کعبی ساخت که استراکوشا آن را مهار کرد. این مهاجم ایرانی در نیمهٔ دوم هم با جاگیری‌های پیوسته، خط دفاع حریف را به عقب راند تا برتری هوایی المپیاکوس تثبیت شود. در نهایت عنوان بهترین بازیکن زمین بازی به طارمی رسید؛ چون هم پنالتیِ گل اول با دخالت مستقیم او به دست آمد و هم خودش گل دوم را زد.

در پایان این مسابقه، خوسه لوئیس مِندیلیبار سرمربی المپیاکوس دربارهٔ نخستین برد دربیِ این فصل و حسی که از بازی داشت گفت: «من بازی‌ها را به چشم دربی نمی‌بینم؛ آن‌ها برای من بازی هستند. امروز مقابل تیمی خیلی خوب بازی کردیم که در بالای جدول است. می‌خواستیم ببریم چون در خانه بازی می‌کردیم. این برد ما را خوشحال می‌کند؛ به ما اعتمادبه‌نفس می‌دهد؛ زیرا از دلِ شکست‌ها می‌آییم. به پیروزی برگشتیم و شروع می‌کنیم که به خودمان باور داشته باشیم.»

سرمربی اهل باسک دربارهٔ مهدی طارمی و عملکرد فوق‌العاده‌اش نیز گفت: «امشب طارمی کمک زیادی به تیم کرد؛ می‌خواهیم علاوه بر حمله، از نظر دفاعی هم به ما کمک کند. آماده‌سازیِ درستی را پشت سر نگذاشته؛ نه با ما تمرین پیش‌فصل کرده و نه در فرم خوب آمده، او هنوز صد درصد آماده نیست.»

او ادامه داد: «او امشب یک پنالتی گرفت و یک گل زد، بازیکنی مؤثر و مهم بود. امیدواریم هرچه پیش می‌رویم، طارمی بهتر شود. مطمئن هستم در آینده بیشتر از این هم می‌تواند به تیم کمک کند.»

