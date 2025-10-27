تقدیر ویژه پیروانی از وحید هاشمیان

خبرگزاری کار ایران
افشین پیروانی با انتشار یک استوری از زحمات وحید هاشمیان تقدیر کرد.

به گزارش ایلنا، پس از پایان همکاری رسمی وحید هاشمیان با باشگاه پرسپولیس، افشین پیروانی با انتشار عکسی از خودش کنار هاشمیان، متنی احساسی و آمیخته با احترام را خطاب به او منتشر کرد. 

در متن استوری پیروانی آمده است:

 «وحید هاشمیان عزیز؛ از روزی که در قامت سرمربی قدم در جمع خانواده بزرگ پرسپولیس گذاشتی، با اخلاق نیک، متانت، روحیه حرفه‌ای و دانش فنی نشان دادی که برند بودن محدود به زمین فوتبال نیست، بلکه در نحوه رفتار، احترام و عشق به کار هم جلوه دارد.

در تمام مدتی که در کنارمان بودی، با تعهد، نظم و نگاه مثبت، الگویی برای بازیکنان و همکاران تیم بودی و نقش مؤثری در حفظ آرامش و انسجام تیم ایفا کردی. قدردان زحماتت هستیم و از ته دل برایت در ادامه مسیر زندگی و فعالیت حرفه‌ای آرزوی موفقیت، آرامش و کامیابی دارم. برای ما، تو همیشه یکی از اعضای عزیز و محترم خانواده پرسپولیس کبیر خواهی بود.»

وحید هاشمیان در طول هشت هفته حضور روی نیمکت پرسپولیس بارها از افشین پیروانی به عنوان همراه خود قدردانی کرده بود و حالا افشین نیز وداع محترمانه‌ای با این مربی داشت.

 

