تقدیر ویژه پیروانی از وحید هاشمیان

به گزارش ایلنا، پس از پایان همکاری رسمی وحید هاشمیان با باشگاه پرسپولیس، افشین پیروانی با انتشار عکسی از خودش کنار هاشمیان، متنی احساسی و آمیخته با احترام را خطاب به او منتشر کرد.

در متن استوری پیروانی آمده است:

«وحید هاشمیان عزیز؛ از روزی که در قامت سرمربی قدم در جمع خانواده بزرگ پرسپولیس گذاشتی، با اخلاق نیک، متانت، روحیه حرفه‌ای و دانش فنی نشان دادی که برند بودن محدود به زمین فوتبال نیست، بلکه در نحوه رفتار، احترام و عشق به کار هم جلوه دارد.

در تمام مدتی که در کنارمان بودی، با تعهد، نظم و نگاه مثبت، الگویی برای بازیکنان و همکاران تیم بودی و نقش مؤثری در حفظ آرامش و انسجام تیم ایفا کردی. قدردان زحماتت هستیم و از ته دل برایت در ادامه مسیر زندگی و فعالیت حرفه‌ای آرزوی موفقیت، آرامش و کامیابی دارم. برای ما، تو همیشه یکی از اعضای عزیز و محترم خانواده پرسپولیس کبیر خواهی بود.»

وحید هاشمیان در طول هشت هفته حضور روی نیمکت پرسپولیس بارها از افشین پیروانی به عنوان همراه خود قدردانی کرده بود و حالا افشین نیز وداع محترمانه‌ای با این مربی داشت.

